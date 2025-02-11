Обыски в Киевавтодоре — что на этот раз расследуют правоохранители

Полицейские во время выполнения служебных обязанностей. Фото: Национальная полиция

Во вторник, 11 февраля, следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и представители полиции пришли с обысками в коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Правоохранители расследуют дело по закупке техники для нужд дорожного хозяйства.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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По информации киевских властей, в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры и коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят обыски на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК "Киевавтодор".

"Представители Департамента и коммунальной корпорации предоставляют все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования", — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что дело касается закупки техники для нужд дорожного хозяйства.

"Речь идет о закупках 26 единиц всесезонных машин с оборудованием для зимнего содержания дорог и одного мусоровоза. Их приобрели по процедуре официальных публичных закупок", — подчеркнули в Киевской администрации.

Ранее должностных лиц "Киевавтодор" и руководителя частного предприятия заподозрили в растрате бюджетных средств при ремонте дорог.

Также мы писали, что в помещении КГГА прошли обыски, касающиеся преступной организации, причастной к земельной коррупции.