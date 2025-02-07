Обшуки у КМДА 7 лютого — реакція Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У приміщенні Київської міської державної адміністрації у п'ятницю, 7 лютого, проводять обшуки, які стосуються злочинної організації, причетної до земельної корупції. Влада столиці співпрацює з правоохоронними органами, надає всі необхідні документи.

Про це повідомила пресслужба КМДА та мер Києва Віталій Кличко.

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У КМДА розповіли, що правоохоронці проводять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду Києві від 28 січня 2025 року.

"Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади міста Києва ще у 2009 році", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що представники КМДА надають всі необхідні наявні документи та всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій.

Реакція Кличка на обшуки

Мер Києва заявив, що столична влада зацікавлена у встановленні правди та розраховує на об'єктивне й неупереджене розслідування. За його словами, якщо оприлюднені факти будуть доведені в суді, то одразу будуть відповідні управлінські рішення.

"Зазначу, що рішення по земельних питаннях, про які сьогодні йдеться, ухвалювали згідно з регламентом і їх підтримували представники всіх фракцій (політичних сил) Київради — і при розгляді на комісіях, і в сесійній залі", — наголосив Кличко.

Він додав, що боротися з корупцією, безумовно, потрібно, адже сьогодні — це один із ключових викликів для країни. Міський голова також вважає, що ця боротьба "повинна бути ефективною та прозорою" абсолютно на всіх рівнях і ланках державного управління та висвітлюватися так само широко медійно, як про Київ.

Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ почало масштабну операцію з викриття корупції в Київраді. Вона стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції.

Зокрема, обшуки провели в ексдепутата Київради та соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького.