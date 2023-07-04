СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев
Специалисты Службы безопасности Украины обезвредили хакерскую группировку, похищавшую деньги с банковских счетов украинцев. Хакеры разработали преступную "схему" мошенничества.
Об этом сообщает СБУ.
Задержаны 12 участников группировки
По данным следствия, только в одном из эпизодов они украли более 10 млн. грн. с депозитного счета столичного нотариуса.
Отмечается, что злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков. Искать потенциальных "жертв" помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева.
Как работала "схема"
Через подельников фигуранты получали персональные данные жителей столицы. После этого задержанные посылали фишинговое сообщение на почту.
"Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц", — говорится в сообщении.
Также в ходе расследования СБУ обнаружили скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса.
Наказание фигурантам
В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружено:
- компьютерная техника, банковские карты и симкарты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности;
- оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения.
Напомним, ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по TikTok-блогеру. 46-летнему киевлянину инкриминируют ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины.
Добавим, в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.