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СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев

4 июля 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев
СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Специалисты Службы безопасности Украины обезвредили хакерскую группировку, похищавшую деньги с банковских счетов украинцев. Хакеры разработали преступную "схему" мошенничества.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, только в одном из эпизодов они украли более 10 млн. грн. с депозитного счета столичного нотариуса.

Отмечается, что злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков. Искать потенциальных "жертв" помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева.

 

СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев. Фото: СБУ

Как работала "схема"

Через подельников фигуранты получали персональные данные жителей столицы. После этого задержанные посылали фишинговое сообщение на почту.

 

СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев. Фото: СБУ

"Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц", — говорится в сообщении.

Также в ходе расследования СБУ обнаружили скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса.

 

СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев. Фото: СБУ

 

СБУ разоблачила преступную организацию в Киеве, которая "взламывала" банковские счета украинцев. Фото: СБУ

Наказание фигурантам

В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружено:

  • компьютерная техника, банковские карты и симкарты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности;
  • оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по TikTok-блогеру. 46-летнему киевлянину инкриминируют ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины.

Добавим, в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.

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