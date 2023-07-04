У Києві судитимуть блогера, який виправдовував агресію РФ
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно TikTok-блогера. 46-річному киянину інкримінують ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Судитимуть TikTok-блогера
За даними слідства, підозрюваний на своїй сторінці в соцмережі TikTok поширював для необмеженого кола користувачів відеозаписи, в яких містилися заперечення збройної агресії РФ проти України.
"У своїх відеоматеріалах підозрюваний намагався зняти відповідальність з рф за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому "сатанинську мафію". При цьому, блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям", — йдеться в повідомленні.
Висновки експертизи і покарання
За висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання фігуранта справи мають пропагандистський характер.
А також мають на меті насильницьку зміну конституційного ладу та виправдовування збройної агресії рф проти України.
Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.