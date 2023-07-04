Суддя. Ілюстративне зображення. Фото: google.com

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно TikTok-блогера. 46-річному киянину інкримінують ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 КК України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Судитимуть TikTok-блогера

За даними слідства, підозрюваний на своїй сторінці в соцмережі TikTok поширював для необмеженого кола користувачів відеозаписи, в яких містилися заперечення збройної агресії РФ проти України.

"У своїх відеоматеріалах підозрюваний намагався зняти відповідальність з рф за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому "сатанинську мафію". При цьому, блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям", — йдеться в повідомленні.

У Києві судитимуть блогера, який виправдовував агресію РФ. ф

​​​​​​Фото: Київська міська прокуратура

Висновки експертизи і покарання

За висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання фігуранта справи мають пропагандистський характер.

А також мають на меті насильницьку зміну конституційного ладу та виправдовування збройної агресії рф проти України.

Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.