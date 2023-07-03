Розкрадання коштів на укриттях: у Києві відсторонили чиновника Святошинської РДА
Очільника Управління Святошинської РДА відсторонено від посади через хабарництво. Його звинувачують у розкраданні державних коштів на ремонті укриттів.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Що відомо
За даними слідства, посадовець підозрюється розтраті 800 тис. грн бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття на території Святошинського району столиці (ч. 5 ст. 191 КК України).
Зазначається, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт з завищеними обсягами та вартістю.
Посадовця відсторонили від посади
За клопотанням Київської міської прокуратури суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві немає обмежень щодо використання укриттів. Бомбосховища та сховища в закладах освіти міста використовуються за призначенням.
Додамо, що управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.