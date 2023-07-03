Розкрадання коштів на укриттях: у Києві відсторонили чиновника Святошинської РДА

У столиці відсторонили від посади чиновника Святошинської райадміністрації. Фото: Київська міська прокуратура

Очільника Управління Святошинської РДА відсторонено від посади через хабарництво. Його звинувачують у розкраданні державних коштів на ремонті укриттів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо

За даними слідства, посадовець підозрюється розтраті 800 тис. грн бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття на території Святошинського району столиці (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зазначається, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт з завищеними обсягами та вартістю.

Посадовця відсторонили від посади

За клопотанням Київської міської прокуратури суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві немає обмежень щодо використання укриттів. Бомбосховища та сховища в закладах освіти міста використовуються за призначенням.

Додамо, що управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.