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Розкрадання коштів на укриттях: у Києві відсторонили чиновника Святошинської РДА

3 липня 2023 18:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Розкрадання коштів на укриттях: у Києві відсторонили чиновника Святошинської РДА
У столиці відсторонили від посади чиновника Святошинської райадміністрації. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Очільника Управління Святошинської РДА відсторонено від посади через хабарництво. Його звинувачують у розкраданні державних коштів на ремонті укриттів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо

За даними слідства, посадовець підозрюється розтраті 800 тис. грн бюджетних коштів, які виділялися на капітальний ремонт найпростішого укриття на території Святошинського району столиці (ч. 5 ст. 191 КК України).

Зазначається, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт з завищеними обсягами та вартістю.

Посадовця відсторонили від посади

За клопотанням Київської міської прокуратури суд відсторонив від посади начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві немає обмежень щодо використання укриттів. Бомбосховища та сховища в закладах освіти міста використовуються за призначенням.

Додамо, що управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві через державні закупівлі провело тендер на конструктори для гри в укриттях. На дитячі іграшки вони витратили майже один мільйон гривень. Закупити вирішили настільні ігри та навчальні конструктори для дітей, які вони можуть використовувати під час повітряних тривог.

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