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Сейсмологи рассказали, действительно ли в Киеве произошло землетрясение

28 мая 2023 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сейсмологи рассказали, действительно ли в Киеве произошло землетрясение
Город Киев. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 28 мая, жители Киева сообщили о вибрации и подземных толчках. В сети быстро распространилась информация о "землетрясении" в столице. Сейсмологи отреагировали на сообщения украинцев и рассказали, действительно ли это так.

О возможном землетрясении в Киеве сейсмологи рассказали в комментарии "24 Канала".

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В Главном центре специального контроля заявили, что в столице и области не было землетрясения, ведь мониторинговые средства не зафиксировали никаких толчков.

"Нет, нашими средствами не было ничего зафиксировано в том районе. Не можем подтвердить, что это было именно землетрясение", — сообщил сейсмолог.

Он также рассказал, что не может объяснить, с чем были связаны ощущения жителей Киева. По словам эксперта, это могло быть другое природное явление, которое Главный центр специального контроля не отслеживает.

К тому же если бы в столице действительно произошло землетрясение, то информацию опубликовали бы на официальных ресурсах.

Карта землетрясенный
Карта землетрясений в Украине на 28 мая. Фото: gcsk.gov.ua

Напомним, в ночь на 28 мая жители Киева и области почувствовали подземные толчки. В сети сразу начали говорить о землетрясении в столице и распространять видео.

Также мы писали, что в Полтавской области было зафиксировано землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.

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