Жителі Києві відчули підземні поштовхи: чи був землетрус

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 28 травня, жителі Києва та області відчули підземні поштовхи. У мережі одразу почали говорити про землетрус в столиці і поширювати відео.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Землетрус у Києві

Жителі Києва та області повідомляли, що нібито відчули схожу на землетрус вібрацію. У мережі навіть з'явилося відео, де видно похитування люстри. Однак даних про підземні поштовхи від Головного центру спецконтролю, що здійснює сейсмічний моніторинг, поки не надходило.

Варто зазначити, що саме в цей період у столиці була повітряна тривога, росіяни атакували Київ дронами, працювала ППО.

Що каже місцева влада

Речник КМВА Михайло Шаманов розповів, що відповідні служби мають вже згодом з’ясувати, чи справді був землетрус у столиці.

"Я бачив у телеграмі, що кияни відчули поштовхи. Однак про це мають казати лише експерти", — наголосив Шаманов.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня ворог вкотре атакував столицю. Це вже 14 повітряна атака на Київ з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин. Проте всі дрони ворога вдалося знищити.