У МВС розповіли про постраждалих внаслідок нічної атаки дронами по Києву

Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сьогодні вночі, 28 травня, російській окупаційні війська здійснили наймасованішу за час повномасштабного вторгнення дронову атаку на Київ. Внаслідок обстрілів є один загиблий та постраждалі.

Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ України.

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У відомстві розповіли, що у Голосієвському районі столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджено автомобіль, нежитлова будівля, ТРЦ, склади готової продукції та будівництво. Внаслідок цього виникли пожежі. Відомо про одну загиблу та дві постраждалих особи.

Окрім цього, у Печерському районі зазнали часткових руйнувань декілька житлових будинків. Загиблих та постраждалих немає. А у Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. На місцях працюють відповідні екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути.

У Командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по України 54 ударних дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.