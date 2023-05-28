Сейсмологи розповіли, чи справді у Києві стався землетрус

Місто Київ. Фото: Pixabay

Сьогодні вночі, 28 травня, мешканці Києва повідомили про вібрацію та підземні поштовхи. У мережі швидко поширилась інформація про "землетрус" у столиці. Сейсмологи відреагували на повідомлення українців та розповіли, чи справді це так.

Про можливий землетрус у Києві сейсмологи розповіли в коментарі "24 Каналу".

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Чи був землетрус у Києві

У Головному центрі спеціального контролю заявили, що у столиці та області не було землетрусу, адже моніторингові засоби не зафіксували жодних поштовхів.

"Ні, нашими засобами не було нічого зафіксовано у тому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус", — повідомив сейсмолог.

Він також розповів, що не може пояснити, з чим були пов'язанні відчуття мешканців Києва. За словами експерта, це могло бути інше природне явище, яке Головний центр спеціального контролю не відстежує.

До того ж якби у столиці дійсно стався землетрус, то інформацію б опублікували на офіційних ресурсах.

Карта землетрусів в Україні станом на 28 травня. Фото: gcsk.gov.ua

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня жителі Києва та області відчули підземні поштовхи. У мережі одразу почали говорити про землетрус в столиці і поширювати відео.

Також ми писали, що у Полтавській області зафіксували землетрус із магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Його могли відчути ті, хто перебував у стані спокою і всередині будівлі на верхніх поверхах.