Сейсмологи розповіли, чи справді у Києві стався землетрус
Сьогодні вночі, 28 травня, мешканці Києва повідомили про вібрацію та підземні поштовхи. У мережі швидко поширилась інформація про "землетрус" у столиці. Сейсмологи відреагували на повідомлення українців та розповіли, чи справді це так.
Про можливий землетрус у Києві сейсмологи розповіли в коментарі "24 Каналу".
Чи був землетрус у Києві
У Головному центрі спеціального контролю заявили, що у столиці та області не було землетрусу, адже моніторингові засоби не зафіксували жодних поштовхів.
"Ні, нашими засобами не було нічого зафіксовано у тому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус", — повідомив сейсмолог.
Він також розповів, що не може пояснити, з чим були пов'язанні відчуття мешканців Києва. За словами експерта, це могло бути інше природне явище, яке Головний центр спеціального контролю не відстежує.
До того ж якби у столиці дійсно стався землетрус, то інформацію б опублікували на офіційних ресурсах.
Нагадаємо, у ніч проти 28 травня жителі Києва та області відчули підземні поштовхи. У мережі одразу почали говорити про землетрус в столиці і поширювати відео.
Також ми писали, що у Полтавській області зафіксували землетрус із магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Його могли відчути ті, хто перебував у стані спокою і всередині будівлі на верхніх поверхах.