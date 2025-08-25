Секретные тоннели метро Вокзальная — легенды киевского метро

Станция метро в Киеве "Вокзальная". Фото: ТиКиїв

В Киеве станция метро "Вокзальная" уже более шестидесяти лет остается одной из самых загруженных транспортных точек столицы. Однако, существуют и легенды и слухи, что на самом деле эта станция имеет сеть секретных подземных ходов и некоторые из них ведут к госучреждениям высокого уровня.

Об этом сообщает "ТиКиїв".

Что известно о станции метро "Вокзальная"

Ее открыли 6 ноября 1960 года. Эта станция стала конечной первой очереди красной ветки метрополитена и была спроектирована непосредственно под железнодорожными путями, чтобы обеспечить пассажиры с поезда могли сразу добраться до нужного места на метро.

Из-за своего необычного расположения "Вокзальная" изначально окутана легендами. Сразу после открытия начали распространяться слухи, что со станции якобы проложен секретный тоннель к Правительственному кварталу. Впрочем, подтверждений существования такого перехода нет до сих пор.

Архитекторы, которые работали над проектом, уделяли особое внимание не только техническим сложностям строительства под путями, но и пространству на станции.

Это было необходимо, поскольку "Вокзальная" изначально планировалась как один из ключевых пересадочных узлов. Сегодня это единственная станция столичного метро, которой ежедневно пользуются более 100 тысяч пассажиров, а в пиковые периоды нагрузка может возрастать вдвое.

Таким образом, хотя легенды о "секретных ходах" к правительственным зданиям и дальше циркулируют среди киевлян, никаких официальных подтверждений их существования нет.

