Відео

Найнезвичніша станція метро Києва — цікаві факти

Найнезвичніша станція метро Києва — цікаві факти

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 09:06
Червоний хутір — історія унікальної станції метро Києва
Станція метро "Червоний хутір". Фото: Київське метро

Станція метро "Червоний хутір" на зеленій гілці Києва є унікальною — це єдина наземна станція столичного метрополітену. Відкрита у 2008 році, вона спершу отримала прізвисько "станція-привид" через рідкісні рейси та малу кількість пасажирів. Сьогодні ситуація змінилася завдяки активній розбудові району.

Про це повідомляє у відео ТиКиїв.

Читайте також:
@ty_kyiv

Ось ми й доїхали до кінцевої станції зеленої гілки метро. Тепер час дізнатися цікаву історію про “Червоний Хутір”, а далі на вас чекає ще більше пригод уже на червоній гілці! 😇 #ТиКиїв #київ #метро #метрокиїв #історіякиєва

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Чому "Червоний хутір" вважають найнезвичнішою станцією метро

Станція "Червоний хутір" — крайня на зеленій гілці київського метрополітену та єдина, розташована на поверхні. Вона була відкрита 28 травня 2008 року та одразу привернула увагу незвичним виглядом — більше схожим на зупинку електрички, ніж на підземну станцію метро. Спершу її навіть не планували будувати, однак мешканці лівобережних дачних масивів і працівники Дарницького вагоноремонтного заводу наполягли на зручному транспортному сполученні з містом.

За їхніми численними зверненнями влада ухвалила рішення звести станцію, яка мала стати тимчасовою кінцевою. У перші роки після відкриття потяги прибували сюди рідко, а в години, коли пасажиропотік був мінімальним, станція часто залишалася майже порожньою. Через це вона й отримала неофіційну назву "станція-привид".

Минуло понад 15 років, але "Червоний хутір" досі виконує роль кінцевої зупинки зеленої гілки. З розвитком навколишнього району пасажиропотік зріс, і тепер станція є важливим транспортним вузлом для мешканців околиць.

Цікаво, що київський метрополітен має й інші особливості: між станціями "Житомирська" та "Святошин" розташований один із найдовших перегонів на червоній лінії через так і не збудовану станцію "Проспект Вернадського". Уся червона гілка складається з 18 станцій та простягається більш ніж на 20 км, включаючи найглибшу в Європі станцію "Арсенальна".

Нагадаємо, що у київському метрополітені колись розглядали можливість будівництва ще однієї станції, однак проєкт скасували. Виявити її можна лише на старих схемах підземки.

Раніше ми також інформували, що Київський метрополітен опинився в лідерах за розміром фінансових втрат серед усіх міст України. За перше півріччя 2025 року збитки транспортного підприємства сягнули 2,59 млрд грн.

Київ метро інфраструктура метрополітен станції метро
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
