Взрывы прогремели в Киеве 19 февраля - подробности

Пожар после взрыва в городе. Иллюстративное фото: REUTERS

В Киеве раздаются сильные взрывы вечером 19 февраля. Российские захватчики атакуют столицу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Взрывы в Киеве 19 февраля

"Еще вражеские БпЛА на столицу. Со стороны Броваров. В городе снова работает ПВО", — отметил Кличко.

Мэр призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

Также ранее городской голова сообщал о падении обломков сбитого "шахеда" в Голосеевском районе Киева. Это произошло "на территории, где нет жилой застройки". Сейчас на месте работают все оперативные службы.

Сообщение Виталия Кличко в Telegram. Фото: скриншот

Сейчас в Киеве и области, а также ряде других регионов объявлена воздушная тревога. Опасность связана с угрозой атаки "шахедов", которыми Россия терроризирует Украину на фоне заявлений о "мирных переговорах".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы вечером 19 февраля были слышны и в Киевской области. В областной администрации отчитались о последствиях обстрела.

Также вечером взрывы раздавались и в Херсоне, Одессе и Запорожье. Кроме того, днем громко было и на Харьковщине, где россияне нанесли удар по мирным жителям Купянщины — два человека погибли, пятеро пострадали.