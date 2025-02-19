Взрывы прогремели в Киеве 19 февраля - подробности

Серия взрывов в Киеве — РФ атакует столицу
В Киеве раздаются сильные взрывы вечером 19 февраля. Российские захватчики атакуют столицу ударными беспилотниками.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Взрывы в Киеве 19 февраля
"Еще вражеские БпЛА на столицу. Со стороны Броваров. В городе снова работает ПВО", — отметил Кличко.
Мэр призвал жителей столицы находиться в укрытиях.
Также ранее городской голова сообщал о падении обломков сбитого "шахеда" в Голосеевском районе Киева. Это произошло "на территории, где нет жилой застройки". Сейчас на месте работают все оперативные службы.
Сейчас в Киеве и области, а также ряде других регионов объявлена воздушная тревога. Опасность связана с угрозой атаки "шахедов", которыми Россия терроризирует Украину на фоне заявлений о "мирных переговорах".
Напомним, что взрывы вечером 19 февраля были слышны и в Киевской области. В областной администрации отчитались о последствиях обстрела.
Также вечером взрывы раздавались и в Херсоне, Одессе и Запорожье. Кроме того, днем громко было и на Харьковщине, где россияне нанесли удар по мирным жителям Купянщины — два человека погибли, пятеро пострадали.
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