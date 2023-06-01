Серьезная авария на мосту Патона: много скорых, полиция

Серьезная авария на мосту Патона

Серьезная авария произошла на мосту Патона . Много скорых, полиция. Предварительно, даже со смертельным исходом.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram .

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Информация уточняется.

Напомним, ночью 30 мая россияне совершили массированную атаку на столицу по разным направлениям, в несколько волн. В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов", большинство разрушений вследствие этого потерпел Голосеевский район столицы. Более 20 домов повреждены, а наибольшее разрушение получила многоэтажка.