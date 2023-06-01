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Серйозна аварія на мосту Патона: багато швидких, поліція

1 червня 2023 00:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Серйозна аварія на мосту Патона: багато швидких, поліція
Серйозна аварія на мосту Патона
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Серйозна аварія сталася на мосту Патона. Багато швидких, поліція. Попередньо, навіть із смертельним наслідком. 

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

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Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вночі 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів", більшість руйнувань внаслідок цього зазнав Голосіївський район столиці. Понад 20 будинків пошкоджено, а найбільшого руйнування зазнала багатоповерхівка. 

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