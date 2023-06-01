Серйозна аварія на мосту Патона: багато швидких, поліція
1 червня 2023 00:21
Серйозна аварія на мосту Патона
Серйозна аварія сталася на мосту Патона. Багато швидких, поліція. Попередньо, навіть із смертельним наслідком.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
Читайте також:
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, вночі 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на столицю з різних напрямків, у кілька хвиль. У небі над Києвом знищили 20 "шахедів", більшість руйнувань внаслідок цього зазнав Голосіївський район столиці. Понад 20 будинків пошкоджено, а найбільшого руйнування зазнала багатоповерхівка.