Киевсовет не смог обсудили скандальные с землей и надбавки

Сессию Киевсовета досрочно закрыли — какие вопросы обсудили
Заседание Киевского городского совета, которое должно было рассмотреть ряд важных вопросов, завершилось досрочно. Это произошло из-за отсутствия кворума, после чего городской голова закрыл заседание.
Об этом сообщила корреспондентка Ирина Доля в эфире День.LIVE во вторник, 15 апреля.
Что известно о досрочном завершении сессии
В повестке дня были вопросы, связанные с расторжением арендных договоров на земельные участки, которые фигурируют в уголовных делах НАБУ и могут быть связаны с так называемыми "туалетными схемами".
Однако из-за юридической неопределенности депутаты не поддержали часть этих решений.
Второй блок заседания был посвящен медицине. Депутаты утвердили изменения в городскую целевую программу развития здравоохранения, которые предусматривают дополнительные фиксированные выплаты для медицинских работников, в частности для младших сотрудников, работающих в стационарных учреждениях столицы.
Напомним, что Киевский городской совет проводил очередное заседание, где провалил голосование за отмену решений по "земельно-туалетным схемам".
Кроме того, депутат Киевского городского совета Ксения Семенова высказалась об отмене решений КГС, по которым работает НАБУ.
Читайте Новини.LIVE!