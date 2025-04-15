Киевсовет не смог обсудили скандальные с землей и надбавки

Киев Совет. Фото: Facebook Киевский городской совет

Заседание Киевского городского совета, которое должно было рассмотреть ряд важных вопросов, завершилось досрочно. Это произошло из-за отсутствия кворума, после чего городской голова закрыл заседание.

Об этом сообщила корреспондентка Ирина Доля в эфире День.LIVE во вторник, 15 апреля.

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В повестке дня были вопросы, связанные с расторжением арендных договоров на земельные участки, которые фигурируют в уголовных делах НАБУ и могут быть связаны с так называемыми "туалетными схемами".

Однако из-за юридической неопределенности депутаты не поддержали часть этих решений.

Второй блок заседания был посвящен медицине. Депутаты утвердили изменения в городскую целевую программу развития здравоохранения, которые предусматривают дополнительные фиксированные выплаты для медицинских работников, в частности для младших сотрудников, работающих в стационарных учреждениях столицы.

Напомним, что Киевский городской совет проводил очередное заседание, где провалил голосование за отмену решений по "земельно-туалетным схемам".

Кроме того, депутат Киевского городского совета Ксения Семенова высказалась об отмене решений КГС, по которым работает НАБУ.