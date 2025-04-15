Туалетні схеми в Києві — депутати знову провалили голосування

Депутатка Лілія Пашина. Фото: скриншот з відео

Київська міська рада 15 квітня проводила чергове засідання, де провалила голосування за скасування рішень щодо "земельно-туалетних схем". Більшість депутатів незадоволені з цього приводу і вимагають пояснень, як правильно діяти із земельною мафією столиці.

Про це заявила депутатка Лілія Пашина під час засідання Київради.

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Як відомо, сьогодні серед депутатів не вистачило голосів для скасування рішень щодо "земельно-туалетних схем" Києва. Спершу в залі було 49 депутатів, тоді зібрався 61, але кворуму, необхідного для ухвалення рішення, все ж не зібралося.

Водночас Лілія Пашина заявила, що депутати дуже хочуть голосувати за скасування рішень щодо "туалетних схем", але юридично це неможливо. За її словами, в юридичному висновку щодо справи вказано: "Здійснюється досудове розслідування, накладений арешт".

"Як ми з юридичного боку можемо зараз ухвалювати будь-яке рішення, якщо накладений арешт? Дуже важливо, щоб цей висновок нам надав керівник юридичного департаменту і пояснив, як усім депутатам діяти в цій ситуації. І в нас насправді таких ситуацій пʼять", — наголосила депутатка.

Нагадаємо, під час засідання 8 квітня Київрада звільнила секретаря Володимира Бондаренка. Щоправда, це трапилося з другої спроби.

На засідання спалахнули суперечки та словесні перепалки між депутатами після відставки Бондаренка, адже деякі хотіли, аби він залишився.