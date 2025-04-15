Депутатка Київради Семенова прокоментувала скасування ряду рішень

Депутатка Київради Ксенія Семенова. Фото: скриншот з відео

Депутатка Київської міської Ради Ксенія Семенова висловилася щодо скасування рішень КМР, за якими працює НАБУ, ініційованого колишнім секретарем Володимиром Бондаренком. За її словами, це замітання слідів злочину.

Про це пише Telegram-канал "Хрещатик 36" у вівторок, 15 квітня.

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"Я в першу чергу хочу звернутися до киян, що скасування ряду цих рішень — це така спроба уникнути відповідальності депутатів, які за це голосували. Мовляв, складу злочину немає оскільки рішення визнаним недійсним", — сказала Семенова.

Вона поставила запитання меру Віталію Володимировичу, чи таких рішень було щонайменше 15. Водночас депутатка вважає, що їх було кілька десятків.

"Там де земельна ділянка була в рази більша, аніж площа нерухомості на ній. Ми будемо визнавати недійсними всі такі проєкти рішень чи тільки ті, які зараз фігурують в розслідуваннях НАБУ, знаючи що це незаконно? Чи будемо чекати звинувачень по інших ділянках?", — додала вона.

Кличко відповів, що зараз триває аудит всіх рішень, які були прийняті і результати будуть представлені перед залом. Потім на підставі цього вже депутати будуть приймати рішення.

Нагадаємо, депутатка Київради Лілія Пашина висловилася про "туалетні схеми" у Києві.

Крім того, тиждень тому Київрада звільнила секретаря Володимира Бондаренка з посади.