Київрада не змогла обговорили скандальні із землею та надбавки

Київ Рада. Фото: Facebook Київська міська рада

Засідання Київської міської ради, яке мало на меті розглянути низку важливих питань, завершилося достроково. Це сталося через відсутність кворуму, після чого міський голова закрив засідання.

Про це повідомила кореспондентка Ірина Доля в ефірі День.LIVE у вівторок, 15 квітня.

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У порядку денному були питання, пов'язані з розірванням орендних договорів на земельні ділянки, які фігурують у кримінальних справах НАБУ і можуть бути пов'язані з так званими "туалетними схемами".

Однак через юридичну невизначеність депутати не підтримали частину цих рішень.

Другий блок засідання був присвячений медицині. Депутати затвердили зміни до міської цільової програми розвитку охорони здоров'я, які передбачають додаткові фіксовані виплати для медичних працівників, зокрема для молодших співробітників, що працюють у стаціонарних закладах столиці.

Нагадаємо, що Київська міська рада проводила чергове засідання, де провалила голосування за скасування рішень щодо "земельно-туалетних схем".

Крім того, депутатка Київської міської Ради Ксенія Семенова висловилася щодо скасування рішень КМР, за якими працює НАБУ.