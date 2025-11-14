Обстрел Киева 14 ноября — количество раненых снова возросло

Шахед "прошил" многоэтажку — в Киеве увеличилось число раненых
В Киеве снова возросло количество раненых в результате российского обстрела в ночь на 14 ноября. Сейчас известно о 34 травмированных.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Раненые в Киеве в результате обстрела 14 ноября
"Только стало известно, что в результате ночной атаки количество пострадавших киевлян возросло до 34 человек", — рассказал Ткаченко.
Сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Ситуация в Деснянском районе
Глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что один из российских ударных дронов почти "прошил" многоэтажку.
Бахматов отметил, что на Лесном работают все службы районов, ГСЧС, полиция и психологи.
"Люди пишут заявления, людям помогаем с расселением, люди имеют психологическую помощь, кормим. К сожалению, есть погибшие, количество будет установлено специальными службами", — рассказал он.
По его словам, сейчас продолжаются поисковые работы. Всего этой ночью "прилеты" были на Лесном, Троещине и Бальзаках.
"Было попадание "шахеда" или боевого беспилотника. Он влетел в одну сторону, а почти вылетел с другой стороны, сложились несколько этажей", — говорит глава Деснянской РГА.
По его словам, один из представителей ГСЧС, который проживает в поврежденном доме, поехал на вызов, а потом вернулся тушить собственную квартиру и спасать семью.
На Бальзаках выгорела одна квартира. К счастью, там погибших нет, но пострадала одна женщина.
"Сейчас идут работы по уточнению ситуации, по коммуникациям, чтобы может было безопасно заходить в дом", — говорит Бахматов.
Какая помощь предоставляется людям
Сразу людям предоставляется выплата в размере 10 тысяч гривен. Тем, у кого пострадала квартира больше всего, выплатят еще по 40 тысяч гривен. Кроме того, всем, кому нужно, выделяются деньги на аренду квартиру.
"После того оценка, после того программы "єВідновлення", — добавил Бахматов.
Ликвидация последствий обстрела
Представитель ГСЧС Киева Павел Петров сообщил, что в столице последствия российского обстрела уже ликвидированы почти во всех районах, кроме одной локации.
Речь идет о многоэтажке в Деснянском районе, где на уровне седьмого этажа попал российский дрон.
Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Киева в ночь на 14 ноября.
Также известно, что в результате российской атаки погибли пожилые супруги от плиты многоэтажки.
