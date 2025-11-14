Відео
Головна Київ Шахед "прошив" багатоповерхівку — у Києві побільшало постраждалих

Шахед "прошив" багатоповерхівку — у Києві побільшало постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:04
Оновлено: 12:12
Обстріл Києва 14 листопада — кількість поранених знову зросла
Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві знову зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 14 листопада. Наразі відомо про 34 травмованих.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Поранені в Києві внаслідок обстрілу 14 листопада

"Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб", — розповів Ткаченко.

Наразі медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Шахед "прошив" багатоповерхівку — у Києві побільшало постраждалих - фото 1
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Ситуація в Деснянському районі

Очільник Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що один з російських ударних дронів майже "прошив" багатоповерхівку.

Бахматов зауважив, що на Лісовому працюють всі служби районів, ДСНС, поліція та психологи. 

"Люди пишуть заяви, людям допомагаємо з розселенням, люди мають психологічну допомогу, годуємо. На жаль, є загиблі, кількість буде встановлена спеціальними службами", — розповів він.

За його словами, наразі тривають пошукові роботи. Загалом цієї ночі "прильоти" були на Лісовому, Троєщині та Бальзаках.

"Було влучання "шахеда" або бойового безпілотника. Він влетів в одну сторону, а майже вилетів з іншої сторони, склалися декілька поверхів", — каже очільник Деснянської РДА.

За його словами, один з представників ДСНС, який проживає в пошкодженому будинку, поїхав на виклик, а потім повернувся тушити власну квартиру та рятувати родину.

На Бальзаках вигоріла одна квартира. На щастя, там загиблих немає, але постраждала одна жінка. 

"Зараз йдуть роботи по уточненню ситуації, по комунікаціях, щоб може було безпечно заходити в будинок", — каже Бахматов.

Яка допомога надається людям

Відразу людям надається виплата у розмірі 10 тисяч гривень. Тим, в кого постраждала квартира найбільше, виплатять ще по 40 тисяч гривень. Крім того, усім, кому потрібно, виділяються гроші на оренду квартиру. 

"Після того оцінка, після того програми "єВідновлення", — додав Бахматов.

Ліквідація наслідків обстрілу

Речник ДСНС Києва Павло Петров повідомив, що у столиці наслідки російського обстрілу вже ліквідовано майжу у всіх районах, крім однієї локації.

Йдеться про багатоповерхівку в Деснянському районі, де на рівні сьомого поверху влучив російський дрон.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Києва у ніч проти 14 листопада.

Також відомо, що внаслідок російської атаки загинуло літнє подружжя від плити багатоповерхівки.

Київ війна Україна обстріли окупанти Максим Бахматов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
