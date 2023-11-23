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Мошенники собирают помощь для ВСУ от имени главы Макаровской громады

23 ноября 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мошенники собирают помощь для ВСУ от имени главы Макаровской громады
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В социальных сетях заметили новую мошенническую схему. Неизвестные звонят от имени главы Макаровской громады Киевской области Вадима Токаря и просят перевести деньги якобы на поддержку украинской армии.

Об этом Вадим Токарь сообщил в своем Telegram-канале.

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Токарь рассказал, что мошенники также предлагают людям от его имени "помощь" в продаже земельных участков, домов и квартир за вознаграждение.

"Обратите внимание! Глава громады, старосты, заместители и другие работники никому не звонят с просьбой перевести средства на карточку или передать их наличными. Никаких "услуг" по продаже недвижимости не предоставляют", — подчеркнул он.

Он призвал людей быть внимательными. По его словам, мошенники могут звонить, писать, коммуницировать другим способом от его имени или представляться сотрудниками совета.

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Сообщение Токаря. Фото: скриншот

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Также мы писали, что в Киеве неизвестные одели военную форму и утверждали, что они волонтеры и собирают наличные на ВСУ. На улице возник конфликт, поскольку оказалось, что мужчины никогда не служили. На место приехала полиция.

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