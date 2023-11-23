Мошенники собирают помощь для ВСУ от имени главы Макаровской громады
В социальных сетях заметили новую мошенническую схему. Неизвестные звонят от имени главы Макаровской громады Киевской области Вадима Токаря и просят перевести деньги якобы на поддержку украинской армии.
Об этом Вадим Токарь сообщил в своем Telegram-канале.
Мошенники просят деньги на ВСУ
Токарь рассказал, что мошенники также предлагают людям от его имени "помощь" в продаже земельных участков, домов и квартир за вознаграждение.
"Обратите внимание! Глава громады, старосты, заместители и другие работники никому не звонят с просьбой перевести средства на карточку или передать их наличными. Никаких "услуг" по продаже недвижимости не предоставляют", — подчеркнул он.
Он призвал людей быть внимательными. По его словам, мошенники могут звонить, писать, коммуницировать другим способом от его имени или представляться сотрудниками совета.
Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".
Также мы писали, что в Киеве неизвестные одели военную форму и утверждали, что они волонтеры и собирают наличные на ВСУ. На улице возник конфликт, поскольку оказалось, что мужчины никогда не служили. На место приехала полиция.
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