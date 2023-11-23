Шахраї збирають допомогу для ЗСУ від імені очільника Макарівської громади

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

У соціальних мережах помітили нову шахрайську схему. Невідомі особи телефонують від імені очільника Макарівської громади Київської області Вадима Токаря та просять переказати гроші нібито на підтримку української армії.

Про це Вадим Токар повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Токар розповів, що шахраї також пропонують людям від його імені "допомогу" в продажі земельних ділянок, будинків та квартир за винагороду.

"Зверніть увагу! Голова громади, старости, заступники та інші працівники нікому не телефонують з проханням перевести кошти на картку або ж передати їх готівкою. Ніяких "послуг" з продажу нерухомості не надають", — наголосив він.

Він закликав людей бути уважними. За його словами, шахраї можуть телефонувати, писати, комунікувати в інший спосіб від його імені чи представлятись співробітниками ради.

Допис Токаря. Фото: скриншот

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Також ми писали, що у Києві невідомі одягнули військову форму і стверджували, що вони волонтери і збирають готівку на ЗСУ. На вулиці виник конфлікт, оскільки виявилося, що чоловіки ніколи не служили. На місце приїхала поліція.