В Киеве после атаки РФ выросли цены на такси

Бешеные цены — в Киеве после атаки вырос спрос на такси
В пятницу, 10 октября, после массированного удара России по критической инфраструктуре в Киеве вырос спрос на услуги такси. В частности, в некоторых районах столицы — спрос вырос более чем на 50%.
Об этом сообщил генеральный менеджер Bolt Украина Сергей Павлик в комментарии "Интерфакс-Украина".
В Киеве после атаки РФ существенно вырос спрос на такси
Итак, по данным представителя Bolt Украина, сегодня в Киеве из-за вражеского обстрела и перебоев в работе общественного транспорта спрос на пользование такси вырос на 25-30% по сравнению с прошлой неделей. А в отдельных районах столицы — более чем на 50%.
"Такие обстоятельства влияют как на стоимость поездок, так и на доступность авто", — отметил генеральный менеджер Bolt.
В то же время он пояснил, что Bolt не устанавливает стоимость поездок вручную — цена формируется динамично, в зависимости от баланса спроса и предложения в реальном времени.
Заметим, что утром 10 октября глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к службам такси с просьбой помочь киевлянам добраться до пунктов назначения.
"Обращаюсь к водителям, таксистам и службам такси — примите решение помочь тем, кому трудно добраться до дома, работы, учебы", — призвал Ткаченко.
Напомним, что во время атаки РФ на Украину 10 октября оккупанты повредили многоэтажку в Киеве.
Кроме того, после массированного удара РФ 10 октября в Киеве исчезли свет и вода.
