Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Бешеные цены — в Киеве после атаки вырос спрос на такси

Бешеные цены — в Киеве после атаки вырос спрос на такси

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 20:14
В Киеве после атаки РФ выросли цены на такси
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 10 октября, после массированного удара России по критической инфраструктуре в Киеве вырос спрос на услуги такси. В частности, в некоторых районах столицы — спрос вырос более чем на 50%.

Об этом сообщил генеральный менеджер Bolt Украина Сергей Павлик в комментарии "Интерфакс-Украина".

Реклама
Читайте также:

В Киеве после атаки РФ существенно вырос спрос на такси

Итак, по данным представителя Bolt Украина, сегодня в Киеве из-за вражеского обстрела и перебоев в работе общественного транспорта спрос на пользование такси вырос на 25-30% по сравнению с прошлой неделей. А в отдельных районах столицы — более чем на 50%.

"Такие обстоятельства влияют как на стоимость поездок, так и на доступность авто", — отметил генеральный менеджер Bolt.

В то же время он пояснил, что Bolt не устанавливает стоимость поездок вручную — цена формируется динамично, в зависимости от баланса спроса и предложения в реальном времени.

Заметим, что утром 10 октября глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к службам такси с просьбой помочь киевлянам добраться до пунктов назначения.

"Обращаюсь к водителям, таксистам и службам такси — примите решение помочь тем, кому трудно добраться до дома, работы, учебы", — призвал Ткаченко.

Таксі Київ
Скриншот цен на такси в Киеве 10 октября/Telegram-каналы
Таксі Київ
Скриншот цен на такси в Киеве 10 октября/Telegram-каналы

Напомним, что во время атаки РФ на Украину 10 октября оккупанты повредили многоэтажку в Киеве.

Кроме того, после массированного удара РФ 10 октября в Киеве исчезли свет и вода.

Киев такси обстрелы цены атака общественный транспорт
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации