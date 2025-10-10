В Киеве после атаки РФ выросли цены на такси

Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 10 октября, после массированного удара России по критической инфраструктуре в Киеве вырос спрос на услуги такси. В частности, в некоторых районах столицы — спрос вырос более чем на 50%.

Об этом сообщил генеральный менеджер Bolt Украина Сергей Павлик в комментарии "Интерфакс-Украина".

Реклама

Читайте также:

В Киеве после атаки РФ существенно вырос спрос на такси

Итак, по данным представителя Bolt Украина, сегодня в Киеве из-за вражеского обстрела и перебоев в работе общественного транспорта спрос на пользование такси вырос на 25-30% по сравнению с прошлой неделей. А в отдельных районах столицы — более чем на 50%.

"Такие обстоятельства влияют как на стоимость поездок, так и на доступность авто", — отметил генеральный менеджер Bolt.

В то же время он пояснил, что Bolt не устанавливает стоимость поездок вручную — цена формируется динамично, в зависимости от баланса спроса и предложения в реальном времени.

Заметим, что утром 10 октября глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к службам такси с просьбой помочь киевлянам добраться до пунктов назначения.

"Обращаюсь к водителям, таксистам и службам такси — примите решение помочь тем, кому трудно добраться до дома, работы, учебы", — призвал Ткаченко.

Скриншот цен на такси в Киеве 10 октября/Telegram-каналы

Скриншот цен на такси в Киеве 10 октября/Telegram-каналы

Напомним, что во время атаки РФ на Украину 10 октября оккупанты повредили многоэтажку в Киеве.

Кроме того, после массированного удара РФ 10 октября в Киеве исчезли свет и вода.