Україна
Шалені ціни — у Києві після атаки зріс попит на таксі

Шалені ціни — у Києві після атаки зріс попит на таксі

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 20:14
У Києві після атаки РФ зросли ціни на таксі
Чоловік за кермом. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 10 жовтня, після масованого удару Росії по критичній інфраструктурі у Києві зріс попит на послуги таксі. Зокрема, у деяких районах столиці — попит зріс більш ніж на 50%.

Про це повідомив генеральний менеджер Bolt Україна Сергій Павлик у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

У Києві після атаки РФ суттєво зріс попит на таксі

Отже, за даними представника Bolt Україна, сьогодні у Києві через ворожий обстріл та перебої у роботі громадського транспорту попит на користування таксі зріс на 25-30% порівняно з минулим тижнем. А в окремих районах столиці — більш ніж на 50%.

"Такі обставини впливають як на вартість поїздок, так і на доступність авто", — зазначив генеральний менеджер Bolt.

Водночас він пояснив, що Bolt не встановлює вартість поїздок вручну — ціна формується динамічно, залежно від балансу попиту та пропозиції в реальному часі.

Зауважимо, що вранці 10 жовтня очільник КМВА Тимур Ткаченко звернувся до служб таксі з проханням допомогти киянам дістатися до пунктів призначення.

"Звертаюся до водіїв, таксистів та служб таксі — прийміть рішення допомогти тим, кому важко дістатися до дому, роботи, навчання", — закликав Ткаченко.

Таксі Київ
Скриншот цін на таксі у Києві 10 жовтня/Telegram-канали
Таксі Київ
Скриншот цін на таксі у Києві 10 жовтня/Telegram-канали

Нагадаємо, що під час атаки РФ на Україну 10 жовтня окупанти пошкодили багатоповерхівку у Києві.

Крім того, після масованого удару РФ 10 жовтня у Києві зникли світло та вода.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
