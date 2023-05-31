Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Еще девять любителей снимать работу ПВО обнаружили в Киеве: ими занялась СБУ arrow

Еще девять любителей снимать работу ПВО обнаружили в Киеве: ими занялась СБУ

31 мая 2023 13:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Еще девять любителей снимать работу ПВО обнаружили в Киеве: ими занялась СБУ
Столичная полиция. Фото: пресс-служба Национальной полиции Киева
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Полицейские задержали девять жителей Киева, которые снимали на видео и выкладывали в сеть работу противовоздушной обороны. В дальнейшем этими людьми займется СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Читайте также:

Задержание блоггеров

Полиция задержала девять жителей Киева, которые во время очередной воздушной атаки на украинскую столицу снимали работу противовоздушной системы, а затем выкладывали записанное видео в соцсети.

Задержанные за съемку работы ПВО киевляне
Задержанные за съемку работы ПВО киевляне
Фото: Нацполиция

"Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО", — объяснили причину их задержания в Нацполиции.

Всего было задержано семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.

СБУ по делу

Сначала всех задержанных доставили в отделение полиции, где с любителями поснимать запрещенный контент провели беседу оперативные сотрудники НПУ.

После этого всех девятерых киевлян передали в Службу безопасности Украины, где будут выяснены все обстоятельства.

"Полиция Киева в который раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание — надежный тыл наших защитников!" — подчеркнули столичные правоохранители.

Напомним, что 17 мая в Киеве обнаружили шестерых блоггеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

29 мая были задержаны еще двое киевлян, снимавших на смарфтоне работу отечественной ПВО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас