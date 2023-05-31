Еще девять любителей снимать работу ПВО обнаружили в Киеве: ими занялась СБУ

Столичная полиция. Фото: пресс-служба Национальной полиции Киева

Полицейские задержали девять жителей Киева, которые снимали на видео и выкладывали в сеть работу противовоздушной обороны. В дальнейшем этими людьми займется СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Полиция задержала девять жителей Киева, которые во время очередной воздушной атаки на украинскую столицу снимали работу противовоздушной системы, а затем выкладывали записанное видео в соцсети.

Задержанные за съемку работы ПВО киевляне

Фото: Нацполиция

"Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО", — объяснили причину их задержания в Нацполиции.

Всего было задержано семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.

СБУ по делу

Сначала всех задержанных доставили в отделение полиции, где с любителями поснимать запрещенный контент провели беседу оперативные сотрудники НПУ.

После этого всех девятерых киевлян передали в Службу безопасности Украины, где будут выяснены все обстоятельства.

"Полиция Киева в который раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание — надежный тыл наших защитников!" — подчеркнули столичные правоохранители.

Напомним, что 17 мая в Киеве обнаружили шестерых блоггеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

29 мая были задержаны еще двое киевлян, снимавших на смарфтоне работу отечественной ПВО.