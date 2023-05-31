Еще девять любителей снимать работу ПВО обнаружили в Киеве: ими занялась СБУ
Полицейские задержали девять жителей Киева, которые снимали на видео и выкладывали в сеть работу противовоздушной обороны. В дальнейшем этими людьми займется СБУ.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Задержание блоггеров
Полиция задержала девять жителей Киева, которые во время очередной воздушной атаки на украинскую столицу снимали работу противовоздушной системы, а затем выкладывали записанное видео в соцсети.
"Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО", — объяснили причину их задержания в Нацполиции.
Всего было задержано семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.
СБУ по делу
Сначала всех задержанных доставили в отделение полиции, где с любителями поснимать запрещенный контент провели беседу оперативные сотрудники НПУ.
После этого всех девятерых киевлян передали в Службу безопасности Украины, где будут выяснены все обстоятельства.
"Полиция Киева в который раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание — надежный тыл наших защитников!" — подчеркнули столичные правоохранители.
Напомним, что 17 мая в Киеве обнаружили шестерых блоггеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
29 мая были задержаны еще двое киевлян, снимавших на смарфтоне работу отечественной ПВО.