Ще дев’ятьох любителів фільмувати роботу ППО виявили в Києві: ними зайнялася СБУ

Столична поліція. Фото: пресслужба Національної поліції Києва

Поліцейські затримали дев’ятьох мешканців Києва, які знімали на відео і викладали у мережу роботу протиповітряної оборони. Надалі цими людьми займеться СБУ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

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Затримання блогерів

Поліція затримала дев’ятьох мешканців Києва, які під час чергової повітряної атаки на українську столицю знімали роботу протиповітряної системи, а потім викладали записане відео у соцмережі.

Затримані за зйомку роботи ППО кияни

Фото: Нацполіція

"Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО", — пояснили причину їхнього затримання у Нацполіції.

Усього було затримано семеро жінок та двоє чоловіків у віці від 23 до 49 років.

СБУ в справі

Спочатку усіх затриманих доправили до відділку поліції, де з любителями познімати заборонений контент провели бесіду оперативні співробітники НПУ.

Після цього усіх дев’ятьох киян передали до Служби безпеки України, де будуть з’ясовані усі обставини.

"Поліція Києва вкотре нагадує про заборону фото та відеофіксації роботи ППО! Зберігайте інформаційну тишу, адже мовчання – надійний тил наших захисників!" — наголосили столичні правоохоронці.

Нагадаємо, що 17 травня в Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

29 травня були затримані ще двоє киян, які знімали на смарфтони роботу вітчизняної ППО.