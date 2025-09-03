Обстрел Киева 28 августа - что будет с домом на Дарнице

Разрушенный дом через неделю после атаки. Фото: Новини.LIVE

Жители разрушенной атакой РФ 28 августа пятиэтажки в Дарницком районе Киева отказываются там жить. Поэтому местные власти будут принимать решение о его дальнейшей судьбе.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил глава КГГА Тимур Ткаченко.

"Начинается инструментальное обследование. После того, как будет экспертиза, будет решено, что будет дальше с домом. Но только что общались с людьми. Есть позиция людей, в большинстве, что они не желают жить в этом доме. Мы будем принимать решение на уровне города", — отметил Ткаченко.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что обсудил с местными жителями ключевые запросы, в частности, о восстановлении документов, компенсации на жилье. Этот вопрос он планирует поднять во время заседания правительства.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы выслушать и слышать граждан. Мы предоставим им жилье или соответствующую компенсацию за жилье. Потому, что есть вопрос и идентификации тел наших граждан, погибших здесь. Есть вопросы по расселению людей", — добавил он.

Напомним, журналист Новини.LIVE побывал на месте попадания в Дарницком районе и показал, как дом выглядит через неделю после атаки.

Также сообщалось, что в столице изменится механизм помощи пострадавшим от ударов РФ.