Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Что будет с разрушенным РФ домом на Дарнице — объяснение КГВА

Что будет с разрушенным РФ домом на Дарнице — объяснение КГВА

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 20:01
Обстрел Киева 28 августа - что будет с домом на Дарнице
Разрушенный дом через неделю после атаки. Фото: Новини.LIVE

Жители разрушенной атакой РФ 28 августа пятиэтажки в Дарницком районе Киева отказываются там жить. Поэтому местные власти будут принимать решение о его дальнейшей судьбе.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил глава КГГА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:

Ткаченко и Клименко встретились с жителями разрушенной многоэтажки

"Начинается инструментальное обследование. После того, как будет экспертиза, будет решено, что будет дальше с домом. Но только что общались с людьми. Есть позиция людей, в большинстве, что они не желают жить в этом доме. Мы будем принимать решение на уровне города", — отметил Ткаченко.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что обсудил с местными жителями ключевые запросы, в частности, о восстановлении документов, компенсации на жилье. Этот вопрос он планирует поднять во время заседания правительства.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы выслушать и слышать граждан. Мы предоставим им жилье или соответствующую компенсацию за жилье. Потому, что есть вопрос и идентификации тел наших граждан, погибших здесь. Есть вопросы по расселению людей", — добавил он.

Напомним, журналист Новини.LIVE побывал на месте попадания в Дарницком районе и показал, как дом выглядит через неделю после атаки.

Также сообщалось, что в столице изменится механизм помощи пострадавшим от ударов РФ.

Киев Игорь Клименко война в Украине Тимур Ткаченко Дарницкий район
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации