Обстріл Києва 28 серпня - що буде з будинком на Дарниці

Мешканці зруйнованої атакою РФ 28 серпня п'ятиповерхівки в Дарницькому районі Києва відмовляються там жити. Тому місцева влада ухвалюватиме рішення про його подальшу долю.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Розпочинається інструментальне обстеження. Після того, як буде експертиза, буде вирішено, що буде далі з будинком. Але тільки що спілкувались з людьми. Є позиція людей, в більшості, що вони не бажають жити в цьому будинку. Ми будемо приймати рішення на рівні міста", — зазначив Ткаченко.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що обговорив із місцевими мешканцями ключові запити, зокрема, щодо поновлення документів, компенсації на житло. Це питання він планує підняти під час засідання уряду.

"Ми маємо бути готовими до того, щоб вислухати і чути громадян. Ми надамо їм житло або відповідну компенсацію за житло. Тому, що є питання і ідентифікації тіл наших громадян, які загинули тут. Є питання щодо розселення людей", — додав він.

