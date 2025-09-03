Відео
Що буде із зруйнованим РФ будинком на Дарниці — пояснення КМВА

Що буде із зруйнованим РФ будинком на Дарниці — пояснення КМВА

Дата публікації: 3 вересня 2025 20:01
Обстріл Києва 28 серпня - що буде з будинком на Дарниці
Зруйнований будинок через тиждень після атаки. Фото: Новини.LIVE

Мешканці зруйнованої атакою РФ 28 серпня п'ятиповерхівки в Дарницькому районі Києва відмовляються там жити. Тому місцева влада ухвалюватиме рішення про його подальшу долю.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Ткаченко та Клименко зустрілись з жителями зруйнованої багатоповерхівки

"Розпочинається інструментальне обстеження. Після того, як буде експертиза, буде вирішено, що буде далі з будинком. Але тільки що спілкувались з людьми. Є позиція людей, в більшості, що вони не бажають жити в цьому будинку. Ми будемо приймати рішення на рівні міста", — зазначив Ткаченко.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що обговорив із місцевими мешканцями ключові запити, зокрема, щодо поновлення документів, компенсації на житло. Це питання він планує підняти під час засідання уряду.

"Ми маємо бути готовими до того, щоб вислухати і чути громадян. Ми надамо їм житло або відповідну компенсацію за житло. Тому, що є питання і ідентифікації тіл наших громадян, які загинули тут. Є питання щодо розселення людей", — додав він.

Нагадаємо, журналіст Новини.LIVE побував на місці влучання у Дарницькому районі та показав, який вигляд будинок має через тиждень після атаки.

Також повідомлялося, що у столиці зміниться механізм допомоги постраждалим від ударів РФ.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
