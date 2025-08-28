Видео
Что будет с домом в Киеве, куда попала ракета — детали от ГСЧС

Что будет с домом в Киеве, куда попала ракета — детали от ГСЧС

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 15:15
Обстрел Киева 28 августа — что будет с домом, куда попала ракета
Разрушенный дом в Киеве после обстрелов РФ. Фото: Новини.LIVE

Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Дарницком районе Киева в ночь на 28 августа. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами еще могут быть люди.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага журналистке Анне Сирык в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Какова ситуация после обстрелов в Киеве 28 августа

Водолага рассказала, что судьбу дома в Дарницком районе Киева будет решать специальная комиссия после завершения разбора завалов.

По ее словам, среди погибших на этой локации есть четверо детей: девочка 2 лет 10 месяцев, две девушки 16 и 17 лет и парень 14 лет. Еще четыре тела не опознаны и 10 человек остаются без связи. Отмечается, что часть тел погибших настолько сильно обгорела, что опознание возможно только по ДНК.

Спасательница также сообщила, что ликвидировали последствия обстрелов на 24 локациях даже в тревогу. На сейчас осталось пять точек, где еще разбирают завалы.

"Работает штаб администрации, который собирает потребности и должен обеспечить людей, нуждающихся во временном жилье, обеспечить их жильем, где они находятся. Поэтому вопрос по размещению касается именно администрации. А что касается забрать вещи, — то если есть небольшой риск, мы людей не пускаем. Если есть возможность, конечно, в сопровождении спасателей люди потом впоследствии могут забрать свои какие-то ценные вещи", — сказала Водолага.

Напомним, недавно спасатели достали из-под завалов в Киеве еще одно тело. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших после атаки РФ.

Так, 29 августа в столице объявлен День траура. Завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Киев обстрелы дом война в Украине жертвы ракетный удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
