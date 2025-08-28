Відео
Головна Київ Що буде з будинком в Києві, куди влучила ракета — деталі від ДСНС

Що буде з будинком в Києві, куди влучила ракета — деталі від ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 15:15
Обстріл Києва 28 серпня — що буде з будинком, куди влучила ракета
Зруйнований будинок у Києві після обстрілів РФ. Фото: Новини.LIVE

Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва у ніч проти 28 серпня. Наразі на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, під завалами ще можуть бути люди. 

Про це розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага журналістці Анні Сірик в ефірі День.LIVE

Читайте також:

Яка ситуація після обстрілів у Києві 28 серпня

Водолага розповіла, що долю будинку в Дарницькому районі Києва вирішуватиме спеціальна комісія після завершення розбору завалів. 

За її словами, серед загиблих на цій локації є четверо дітей: дівчинка 2 років 10 місяців, дві дівчини 16 і 17 років та хлопець 14 років. Ще чотири тіла не впізнані і 10 людей залишаються без зв’язку. Зазначається, що частина тіл загиблих настільки сильно обгоріла, що впізнання можливе лише за ДНК.

Рятувальниця також повідомила, що ліквідовували наслідки обстрілів на 24 локаціях навіть у тривогу. На зараз залишилось п'ять точок, де ще розбирають завали.

"Працює штаб адміністрації, який збирає потреби й має забезпечити людей, які потребують тимчасового помешкання, забезпечити їх житлом, де вони перебувають. Тому питання щодо розміщення стосується саме адміністрації. А що стосується забрати речі, — то якщо є невеличкий ризик, ми людей не пускаємо. Якщо є можливість, звичайно, у супроводі рятувальників люди потім згодом можуть забрати свої якісь цінні речі", — сказала Водолага. 

Нагадаємо, нещодавно рятувальники дістали з-під завалів у Києві ще одне тіло. Станом на зараз відомо про 18 загиблих після атаки РФ. 

Так, 29 серпня у столиці оголошено День жалоби. Завтра в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Київ обстріли будинок війна в Україні жертви ракетний удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
