Мост Метро в Киеве — что было на его месте раньше

Мост Метро в Киеве. Фото: Вандрівка

Мост Метро в Киеве — это первый метромост в столице через Днепр. Однако раньше на его месте существовали и другие переправы.

Что известно о переправах, которые были на месте моста Метро, говорится в материале Ты Киев.

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Сначала переправой через Днепр был Николаевский цепной мост, который появился еще в позапрошлом веке. Он самый длинный в мире в своем роде.

Николаевский цепной мост в Киеве, 1847 год. Фото: wikimedia

В то время строительством руководил британский инженер-железнодорожник Чарльз Виньоль. Длина переправы — 776 метров, а ширина — 16 метров.

"На пяти облицованных гранитом опорах-"быках" были сооружены порталы в виде полукруглых арок с башнями в стиле английской готики. Мостовое полотно состояло из решетчатых балок, которые крепились к цепям с помощью железных прутьев. А фундаментом служил бетонный массив, заложенный просто на почве в огражденной котловине", — говорится в материале.

Николаевский цепной мост в Киеве. Фото: wikimedia

Также известно, что по этому мосту дважды ездил Тарас Шевченко. Сначала это было в августе 1959 года, тогда он ехал в Петербург дилижансом. А во второй раз в мае 1861 года Кобзаря везли по этой дороге домой мертвым.

Переправа существовала до июня 1920 года, тогда во время польско-советской войны его взорвали польские военные. Разрыв цепей в месте взрыва повлек за собой разрушение всего моста и восстановить его не удалось, поскольку не было технической возможности поднять со дна реки обломки. Еще через год взорвали остатки моста, чтобы не мешать навигации.

Разрушенный Цепной мост в Киеве, 1920 год. Фото: wikimedia

Мост Евгения Патона

После того как был взорван Цепной мост, для сообщения построили временный деревянный мост. Однако незадолго украинский ученый Евгений Патон придумал лучшее решение: проект капитальной реконструкции (де-факто нового моста). Его он представил в январе 1924 года.

"Строительство длилось 10 месяцев под руководством инженеров Березина и Эндимионова. Металлическая конструкция массой 250 тысяч пудов была собрана всего за 85 дней. Новый мост возвели с двутавровых балок, оставшихся на берегах Днепра после разборки 1919 года шоссейных мостов Киева. Конструкция Патона обеспечивала большую нагружаємость, ширину и лучший удельный вес сооружения", — говорится в материале.

Мост имени Евгении Бош, 1930-е годы. Фото: wikimedia

Переправа была открыта 10 мая 1925 года. Она была названа в честь советского агитатора и пропагандистки Евгении Богдановны Бош, которая за несколько месяцев до открытия покончила с собой.

Однако долго этот мост тоже не пробыл. Уже в сентябре 1941 года, во время Второй мировой войны, специальное инженерно-саперное подразделение Красной армии заминировало его и взорвало.

Немецкие воины приводят понтонную переправу у разрушенного моста, 1941 год. Фото: wikimedia

Опоры этого моста сохранились еще до середины 1960-х годов. Некоторое время они использовались для линии электропередачи, однако со временем их взорвали также для строительства моста Метро.

Напомним, недавно мы писали, что мост Метро могут закрыть, ведь в июне обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.

В то же время на мосту уже начали проводить ремонтные работы. Стало известно, что именно там сейчас обустраивают.