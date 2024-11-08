Мост Метро в Киеве — что было на его месте раньше

Что было на месте моста Метро в Киеве — интересные факты
Мост Метро в Киеве — это первый метромост в столице через Днепр. Однако раньше на его месте существовали и другие переправы.
Что известно о переправах, которые были на месте моста Метро, говорится в материале Ты Киев.
Мост, которым ездил Тарас Шевченко
Сначала переправой через Днепр был Николаевский цепной мост, который появился еще в позапрошлом веке. Он самый длинный в мире в своем роде.
В то время строительством руководил британский инженер-железнодорожник Чарльз Виньоль. Длина переправы — 776 метров, а ширина — 16 метров.
"На пяти облицованных гранитом опорах-"быках" были сооружены порталы в виде полукруглых арок с башнями в стиле английской готики. Мостовое полотно состояло из решетчатых балок, которые крепились к цепям с помощью железных прутьев. А фундаментом служил бетонный массив, заложенный просто на почве в огражденной котловине", — говорится в материале.
Также известно, что по этому мосту дважды ездил Тарас Шевченко. Сначала это было в августе 1959 года, тогда он ехал в Петербург дилижансом. А во второй раз в мае 1861 года Кобзаря везли по этой дороге домой мертвым.
Переправа существовала до июня 1920 года, тогда во время польско-советской войны его взорвали польские военные. Разрыв цепей в месте взрыва повлек за собой разрушение всего моста и восстановить его не удалось, поскольку не было технической возможности поднять со дна реки обломки. Еще через год взорвали остатки моста, чтобы не мешать навигации.
Мост Евгения Патона
После того как был взорван Цепной мост, для сообщения построили временный деревянный мост. Однако незадолго украинский ученый Евгений Патон придумал лучшее решение: проект капитальной реконструкции (де-факто нового моста). Его он представил в январе 1924 года.
"Строительство длилось 10 месяцев под руководством инженеров Березина и Эндимионова. Металлическая конструкция массой 250 тысяч пудов была собрана всего за 85 дней. Новый мост возвели с двутавровых балок, оставшихся на берегах Днепра после разборки 1919 года шоссейных мостов Киева. Конструкция Патона обеспечивала большую нагружаємость, ширину и лучший удельный вес сооружения", — говорится в материале.
Переправа была открыта 10 мая 1925 года. Она была названа в честь советского агитатора и пропагандистки Евгении Богдановны Бош, которая за несколько месяцев до открытия покончила с собой.
Однако долго этот мост тоже не пробыл. Уже в сентябре 1941 года, во время Второй мировой войны, специальное инженерно-саперное подразделение Красной армии заминировало его и взорвало.
Опоры этого моста сохранились еще до середины 1960-х годов. Некоторое время они использовались для линии электропередачи, однако со временем их взорвали также для строительства моста Метро.
Напомним, недавно мы писали, что мост Метро могут закрыть, ведь в июне обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.
В то же время на мосту уже начали проводить ремонтные работы. Стало известно, что именно там сейчас обустраивают.
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