Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Что было на месте моста Метро в Киеве — интересные факты arrow

Что было на месте моста Метро в Киеве — интересные факты

8 ноября 2024 09:54
Карина Приходько - Редактор
Мост Метро в Киеве — что было на его месте раньше
Мост Метро в Киеве. Фото: Вандрівка
Карина Приходько - Редактор

Мост Метро в Киеве — это первый метромост в столице через Днепр. Однако раньше на его месте существовали и другие переправы.

Что известно о переправах, которые были на месте моста Метро, говорится в материале Ты Киев.

Читайте также:

Мост, которым ездил Тарас Шевченко

Сначала переправой через Днепр был Николаевский цепной мост, который появился еще в позапрошлом веке. Он самый длинный в мире в своем роде.

мосты в Киеве
Николаевский цепной мост в Киеве, 1847 год. Фото: wikimedia

В то время строительством руководил британский инженер-железнодорожник Чарльз Виньоль. Длина переправы — 776 метров, а ширина — 16 метров.

"На пяти облицованных гранитом опорах-"быках" были сооружены порталы в виде полукруглых арок с башнями в стиле английской готики. Мостовое полотно состояло из решетчатых балок, которые крепились к цепям с помощью железных прутьев. А фундаментом служил бетонный массив, заложенный просто на почве в огражденной котловине", — говорится в материале.

null
Николаевский цепной мост в Киеве. Фото: wikimedia

Также известно, что по этому мосту дважды ездил Тарас Шевченко. Сначала это было в августе 1959 года, тогда он ехал в Петербург дилижансом. А во второй раз в мае 1861 года Кобзаря везли по этой дороге домой мертвым.

Переправа существовала до июня 1920 года, тогда во время польско-советской войны его взорвали польские военные. Разрыв цепей в месте взрыва повлек за собой разрушение всего моста и восстановить его не удалось, поскольку не было технической возможности поднять со дна реки обломки. Еще через год взорвали остатки моста, чтобы не мешать навигации.

разрушенный мост в Киеве
Разрушенный Цепной мост в Киеве, 1920 год. Фото: wikimedia

Мост Евгения Патона

После того как был взорван Цепной мост, для сообщения построили временный деревянный мост. Однако незадолго украинский ученый Евгений Патон придумал лучшее решение: проект капитальной реконструкции (де-факто нового моста). Его он представил в январе 1924 года.

"Строительство длилось 10 месяцев под руководством инженеров Березина и Эндимионова. Металлическая конструкция массой 250 тысяч пудов была собрана всего за 85 дней. Новый мост возвели с двутавровых балок, оставшихся на берегах Днепра после разборки 1919 года шоссейных мостов Киева. Конструкция Патона обеспечивала большую нагружаємость, ширину и лучший удельный вес сооружения", — говорится в материале.

null
Мост имени Евгении Бош, 1930-е годы. Фото: wikimedia

Переправа была открыта 10 мая 1925 года. Она была названа в честь советского агитатора и пропагандистки Евгении Богдановны Бош, которая за несколько месяцев до открытия покончила с собой.

Однако долго этот мост тоже не пробыл. Уже в сентябре 1941 года, во время Второй мировой войны, специальное инженерно-саперное подразделение Красной армии заминировало его и взорвало.

null
Немецкие воины приводят понтонную переправу у разрушенного моста, 1941 год. Фото: wikimedia

Опоры этого моста сохранились еще до середины 1960-х годов. Некоторое время они использовались для линии электропередачи, однако со временем их взорвали также для строительства моста Метро.

Напомним, недавно мы писали, что мост Метро могут закрыть, ведь в июне обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.

В то же время на мосту уже начали проводить ремонтные работы. Стало известно, что именно там сейчас обустраивают.

мост Киев ремонт строительство интересные факты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

10:31 В Киеве женщина украла сумочку с наличными — как ее наказал суд

10:26 Первомайского в Одесской области больше нет ― новое название села

10:22 США советуются, как реагировать на участие КНДР в войне

10:08 Индивидуальные номера для авто снова доступны в Украине — цены

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:00 Ночная атака на Украину — Зеленский отреагировал на обстрелы

10:00 Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

09:59 Почему украинцам могут выключить свет — список нарушений

09:55 Сколько платят полицейским в Украине и что влияет на доход

09:54 Что было на месте моста Метро в Киеве — интересные факты

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

10:31 В Киеве женщина украла сумочку с наличными — как ее наказал суд

10:26 Первомайского в Одесской области больше нет ― новое название села

10:22 США советуются, как реагировать на участие КНДР в войне

10:08 Индивидуальные номера для авто снова доступны в Украине — цены

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:00 Ночная атака на Украину — Зеленский отреагировал на обстрелы

10:00 Воздушные силы сообщили, сколько целей было сбито этой ночью

09:59 Почему украинцам могут выключить свет — список нарушений

09:55 Сколько платят полицейским в Украине и что влияет на доход

09:54 Что было на месте моста Метро в Киеве — интересные факты

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Text

08:00 В Украине могут возобновить авиаперелеты — эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2024
Text

20:35 Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Text

17:50 Срочное заявление Польши о помощи Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд