Украинцы ответили, стал ли Киев лучше за последние 10 лет — видео

Киевлянам комфортно жить в столице. Фото: Новини.LIVE

Крещатый Киев празднует очередную годовщину — столице исполняется 1543 года. Ко дню основания горожане поделились своими мыслями о качестве жизни и комфорте. Они отмечали, что за последние 10 лет главный город столицы стал более европейским, интересным и современным.

Опрос подготовили журналисты Новини.LIVE.

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Что киевлян раздражает в столице?

Киевлян в столице раздражают постоянные пробки, заполненные парковочные зоны, незаконная застройка и запущенность исторического наследия, которое разрушается с течением времени. Также горожане взволнованы постоянными воздушными тревогами, которые раздаются во время российских обстрелов. Некоторые из жителей считают, что есть проблема с вывозом мусора и уборкой.

В то же время украинцы говорят, что жить в столице достаточно комфортно. Более того — сравнивают с условиями в Европе. Люди с большой любовью вернулись в город с каштанами, всегда яркими выходными и устойчивым бизнесом даже в самые тяжелые дни.

Стал ли Киев лучше за последние 10 лет?

Мнения жителей столицы по этому вопросу разделились. Они считают, что Киев за последнее десятилетие стал более современным, чистым, энергетически приятным. В то же время есть сферы жизни, которые значительно ухудшились.

"Киев стал более комфортным, современным и более заточенным под Европу. В нашем городе все хорошо".

"Нет, лучше не стал. Очень много зелени уничтожено. Это как раз не нравится. Старые деревья срезают даже тогда, когда ты видишь, что они могли еще стоять. Это, конечно, плохо".

"Он не стал лучше, потому что война. Десять лет войны, и это невозможно, чтобы он стал лучше. Безусловно. Но он держится. Я думаю, что все будет хорошо. Мы победим. Тогда уже все отстроим и будет красивый город — такой, как и был когда-то".

"Стал чище. Он энергетически мне сейчас больше нравится".

"В разных измерениях... где-то стал лучше. Например, более инклюзивным. Где-то стал хуже — застроенный центр. Немного улучшился транспорт, но в то же время ухудшилось состояние воды в Днепре".

Напомним, как идет ремонт на мосту Метро в Киеве. Также мы рассказывали, почему работа земельной комиссии в столице парализована.