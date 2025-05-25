Українці відповіли, чи став Київ кращим за останні 10 років — відео

Киянам комфортно жити в столиці. Фото: Новини.LIVE

Хрещатий Київ святкує чергову річницю — столиці виповнюється 1543 роки. До дня заснування містяни поділились своїми думками про якість життя та комфорт. Вони зазначали, що за останні 10 років головне місто столиці стало більш європейське, цікаве та сучасне.

Опитування підготували журналісти Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що киян дратує у столиці?

Киян у столиці дратують постійні затори, заповнені паркувальні зони, незаконна забудова та занедбаність історичної спадщини, яка руйнується з плином часу. Також містяни схвильовані постійними повітряними тривогами, які лунають під час російських обстрілів. Дехто з жителів вважає, що є проблема з вивезенням сміття та прибиранням.

Водночас українці кажуть, що жити в столиці досить комфортно. Ба більше — порівнюють з умовами у Європі. Люди з великою любов'ю повернулись у місто з каштанами, завжди яскравими вихідними і стійким бізнесом навіть у найважчі дні.

Чи став Київ кращим за останні 10 років?

Думки жителів столиці щодо цього питання розділились. Вони вважають, що Київ за останнє десятиліття став більш сучасним, чистішим, енергетично приємнішим. Водночас є сфери життя, які значно погіршились.

"Київ став комфортнішим, сучаснішим і більш заточеним під Європу. У нашому місті все добре".

"Ні, кращим не став. Дуже багато зелені понищено. Це якраз не подобається. Старі дерева зрізають навіть тоді, коли ти бачиш, що вони могли ще стояти. Це звичайно погано".

"Він не став кращим, тому що війна. Десять років війни і це неможливо, щоб він став кращим. Безумовно. Але він тримається. Я думаю, що все буде добре. Ми переможемо. Тоді вже все відбудуємо і буде гарне місто таке, як і було колись".

"Став чистішим. Він енергетично мені зараз більше подобається".

"В різних вимірах... десь став кращим. Наприклад, більш інклюзивним. Десь став гіршим — забудований центр. Трохи покращився транспорт, але водночас погіршився стан води в Дніпрі".

Нагадаємо, як триває ремонт на мості Метро у Києві. Також ми розповідали, чому робота земельної комісії у столиці паралізована.