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Что не так с укрытиями Киева: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

7 июля 2023 16:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Что не так с укрытиями Киева: эксклюзивный эфир Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Прошло больше месяца с тех пор, как в результате российской атаки у одного из столичных укрытий погибли люди. За это время в КГГА уволили некоторых председателей глав районов, а прокуратура обвиняет в трагедии охранника медучреждения.

Кто же виноват в гибели людей у укрытия в Киеве — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE

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Трагедия у укрытия произошла еще 1 июня. В тот же день правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Там заявили, что они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Однако в ходе проверки некоторые бомбоубежища оказались вообще непригодны для использования.

 

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека — 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

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