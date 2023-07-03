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Активісти звинуватили КМДА у створенні незаконної схеми евакуації авто

3 липня 2023 16:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Активісти звинуватили КМДА у створенні незаконної схеми евакуації авто
Евакуатор у Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві громадські активісти заявили, що КМДА начебто створила незаконну схему евакуації авто. За словами активістів, чиновники КМДА нібито наживаються на киянах у змові з поліцією та підприємцями-евакуаторами.

Про це повідомляють столичні ЗМІ.

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Зазначається, що столична ГО "Нон-стоп" через суд примусило слідчих розслідувати схему евакуації авто.

За словами активістів, посадовці КМДА нібито наживаються на киянах у змові з поліцією та підприємцями-евакуаторами. 

"За версією правозахисників, КМДА оголошує конкурс на послуги з евакуації на штрафмайданчики неправильно запаркованих автомобілів, спеціально формучи договір так, щоб перемагали знайомі підрядники. Умови договору нібито складаються так, щоб максимально захистити підрядників, обмежуючи їхню відповідальність", — йдеться в повідомленні.

Дорожні знаки там, де не повинні бути

Активісти заявляють, що КМДА та столичні поліціянти навмисно встановлюють дорожні знаки там, де це не є необхідно. Іноді навіть біля вже припаркованих автомобілів розміщують знак "Дорожні роботи", що теж забороняє паркування.

"Далі інспектор викликає евакуатор, за виклик якого нібито отримує неправомірну вигоду. Наразі, у судах є щонайменше 400 скарг громадян на такі дії інспекторів", — заявлять активісти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.

Додамо, що українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.

Також видання Новини.LIVE побувало на місці дороговартісного ремонту доріг у Києві та приготувало фоторепортаж.

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