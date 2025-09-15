Как работает метро в Киеве ночью — что там происходит

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский метрополитен ежедневно завершает работу в 23:00, но даже после закрытия его жизнь не останавливается. Ночью подземка превращается не только в укрытие во время воздушных тревог, но и на место интенсивной работы сотен специалистов, которые готовят ее к новому дню.

Что происходит в столичном метрополитене показали в видео на TikTok.

Как живет столичное метро после закрытия

По данным столичного метрополитена, каждую ночь более 600 работников выходят на линии для проведения плановых работ. Именно в это время удобнее и безопаснее выполнять ремонтные задачи, ведь движение поездов остановлено, а пути обесточены.

@metro__kyiv 🚇Невидимая работа метро: кто и как обслуживает столичную подземку ночью? Ежедневно подземкой пользуются около 800 тысяч пассажиров. А когда поезда останавливают движение, работу продолжают более 600 работников метрополитена. Ночью специалисты: ▫️замінюють шпалы и рельсы, проверяют тоннели и пути; ▫️обслуговують системы вентиляции и электропитания; ▫️проводять диагностику эскалаторов, устройств сигнализации и светофоров; ▫️прибирають станции и вывозят из тоннелей мусор, который попадает с платформ. Только за лето заменили 438 шпал, 650 м рельсов и 142 брусья. 🛤Для этого в тоннелях курсирует специальный транспорт - мотодрезины, доставляющие оборудование и персонал. 🫶Именно благодаря этой ночной работе метро остается надежным, безопасным и удобным для киевлян и гостей столицы. ♬ 90s Boom Bap Hip Hop - RockEagle

Большинство работ посвящены безопасности пассажиров: ночью меняют шпалы и рельсы, проверяют системы и устраняют неисправности, которые могли бы создать угрозу в час пик. Такие процессы позволяют уже в 06:00 утра открыть метро для тысяч киевлян, которые ежедневно пользуются подземным транспортом.

