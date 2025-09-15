Як працює метро в Києві вночі — що там відбувається

Що відбувається в київському метро вночі після закриття
Київський метрополітен щодня завершує роботу о 23:00, але навіть після закриття його життя не зупиняється. Уночі підземка перетворюється не лише на укриття під час повітряних тривог, а й на місце інтенсивної роботи сотень спеціалістів, які готують її до нового дня.
Як живе столичне метро після закриття
За даними столичного метрополітену, щоночі понад 600 працівників виходять на лінії для проведення планових робіт. Саме в цей час зручніше та безпечніше виконувати ремонтні завдання, адже рух потягів зупинено, а колії знеструмлені.
🚇Невидима робота метро: хто і як обслуговує столичну підземку вночі? Щодня підземкою користуються близько 800 тисяч пасажирів. А коли потяги зупиняють рух, роботу продовжують понад 600 працівників метрополітену. Уночі фахівці: ▫️замінюють шпали й рейки, перевіряють тунелі та колії; ▫️обслуговують системи вентиляції та електроживлення; ▫️проводять діагностику ескалаторів, пристроїв сигналізації та світлофорів; ▫️прибирають станції та вивозять із тунелів сміття, що потрапляє з платформ. Лише за літо замінили 438 шпал, 650 м рейок і 142 бруси. 🛤Для цього в тунелях курсує спеціальний транспорт – мотодрезини, що доставляють обладнання та персонал. 🫶Саме завдяки цій нічній роботі метро лишається надійним, безпечним і зручним для киян та гостей столиці.♬ 90s Boom Bap Hip Hop - RockEagle
Більшість робіт присвячені безпеці пасажирів: уночі змінюють шпали та рейки, перевіряють системи та усувають несправності, які могли б створити загрозу в годину пік. Такі процеси дозволяють уже о 06:00 ранку відкрити метро для тисяч киян, які щодня користуються підземним транспортом.
