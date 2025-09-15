Як працює метро в Києві вночі — що там відбувається

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський метрополітен щодня завершує роботу о 23:00, але навіть після закриття його життя не зупиняється. Уночі підземка перетворюється не лише на укриття під час повітряних тривог, а й на місце інтенсивної роботи сотень спеціалістів, які готують її до нового дня.

Що відбувається в столичному метрополітені показали у відео на TikTok.

Як живе столичне метро після закриття

За даними столичного метрополітену, щоночі понад 600 працівників виходять на лінії для проведення планових робіт. Саме в цей час зручніше та безпечніше виконувати ремонтні завдання, адже рух потягів зупинено, а колії знеструмлені.

@metro__kyiv 🚇Невидима робота метро: хто і як обслуговує столичну підземку вночі? Щодня підземкою користуються близько 800 тисяч пасажирів. А коли потяги зупиняють рух, роботу продовжують понад 600 працівників метрополітену. Уночі фахівці: ▫️замінюють шпали й рейки, перевіряють тунелі та колії; ▫️обслуговують системи вентиляції та електроживлення; ▫️проводять діагностику ескалаторів, пристроїв сигналізації та світлофорів; ▫️прибирають станції та вивозять із тунелів сміття, що потрапляє з платформ. Лише за літо замінили 438 шпал, 650 м рейок і 142 бруси. 🛤Для цього в тунелях курсує спеціальний транспорт – мотодрезини, що доставляють обладнання та персонал. 🫶Саме завдяки цій нічній роботі метро лишається надійним, безпечним і зручним для киян та гостей столиці. ♬ 90s Boom Bap Hip Hop - RockEagle

Більшість робіт присвячені безпеці пасажирів: уночі змінюють шпали та рейки, перевіряють системи та усувають несправності, які могли б створити загрозу в годину пік. Такі процеси дозволяють уже о 06:00 ранку відкрити метро для тисяч киян, які щодня користуються підземним транспортом.

