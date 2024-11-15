Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Что отремонтируют на мосту Метро и как это повлияет на Киев arrow

Что отремонтируют на мосту Метро и как это повлияет на Киев

15 ноября 2024 08:47
Евгения Брюховецкая - редактор
Ремонт моста Метро – какие работы планируют выполнить
Ремонт моста Метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве на мосту Метро начались противоаварийные работы. Объект готовится к реставрации, чтобы сделать его более безопасным и комфортным для жителей города.

Об этом издании LIFE Kyiv.ua.

Читайте также:

Ремонт моста Метро

Мост Метро является одним из ключевых транспортных объектов Киева, в частности для общественного транспорта, который ежедневно перевозит людей между левым и правым берегом.

Поэтому городские власти решили провести реставрацию: уже началась установка временных вспомогательных металлических конструкций в прогонах моста. Это поможет укрепить конструкцию и снизить нагрузку на основные опоры до начала восстановления, не перекрывая движение.

Известно, что эксплуатацию моста начали еще в 1965 году, с тех пор его состояние значительно ухудшилось, в частности, из-за растущей нагрузки за последние десятилетия.

Мост Метро под угрозой – когда планируют ремонт
Ремонт моста метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Как ремонт повлияет на движение транспорта

Сейчас на мосту Метро снизили пропускную способность для транспорта, в том числе тяжелых грузовых автомобилей. Ограничения движения могут повлиять на пробки на магистралях рядом, особенно в часы пик. Поэтому власти Киева советуют водителям выбирать альтернативные маршруты или ездить общественным транспортом.

Однако из-за работ коммунальный транспорт может задерживаться. Городские службы уже работают над тем, чтобы снизить дискомфорт для пассажиров.

Что с мостом Метро в Киеве и планируют ремонтировать
Ремонт моста метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Какие работы планируются на мосту Метро

Реставрация моста будет включать:

  • ремонт несущих конструкций для повышения их прочности и выносливости;
  • замену дорожного покрытия на современное, которое выдерживает интенсивную нагрузку;
  • обустройство защитных барьеров и модернизация пешеходной зоны;
  • интеграцию современных систем мониторинга состояния моста, которые позволяют следить в режиме реального времени.

Напомним, "Киевский метрополитен" объявил тендер на услуги при строительстве новых станций метро на Виноградаре. Там готовы выделить более 30 миллионов гривен.

Также мы писали, что в июне рухнула пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.

Виталий Кличко Киев ремонт автомобиль общественный транспорт мост Метро

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:54 Военная помощь Украине от США — о какой сумме речь

08:47 Что отремонтируют на мосту Метро и как это повлияет на Киев

08:30 Взрывы были всю ночь — Краснодарский край атаковали БпЛА

08:30 Кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и какие условия

08:26 Трамп выбрал на самые высокие должности своих сторонников, — CNN

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

08:25 В ТЦК с порога отказали в предоставлении отсрочки — что делать

08:20 Названа дата возвращения Куртуа на поле — Лунин сядет на лавку

08:02 На Закарпатье ТЦК вручил повестку студенту, он подал в суд

08:00 Украинцам в Польше назначили новые выплаты — кто может получить

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

08:54 Военная помощь Украине от США — о какой сумме речь

08:47 Что отремонтируют на мосту Метро и как это повлияет на Киев

08:30 Взрывы были всю ночь — Краснодарский край атаковали БпЛА

08:30 Кто из студентов-мужчин может выехать из Украины и какие условия

08:26 Трамп выбрал на самые высокие должности своих сторонников, — CNN

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

08:25 В ТЦК с порога отказали в предоставлении отсрочки — что делать

08:20 Названа дата возвращения Куртуа на поле — Лунин сядет на лавку

08:02 На Закарпатье ТЦК вручил повестку студенту, он подал в суд

08:00 Украинцам в Польше назначили новые выплаты — кто может получить

07:51 РФ будет иметь сильные экономические проблемы в 2025 году, — ISW

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14 ноября 2024

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд