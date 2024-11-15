Ремонт моста Метро – какие работы планируют выполнить

Ремонт моста Метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко

В Киеве на мосту Метро начались противоаварийные работы. Объект готовится к реставрации, чтобы сделать его более безопасным и комфортным для жителей города.

Об этом издании LIFE Kyiv.ua.

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Ремонт моста Метро

Мост Метро является одним из ключевых транспортных объектов Киева, в частности для общественного транспорта, который ежедневно перевозит людей между левым и правым берегом.

Поэтому городские власти решили провести реставрацию: уже началась установка временных вспомогательных металлических конструкций в прогонах моста. Это поможет укрепить конструкцию и снизить нагрузку на основные опоры до начала восстановления, не перекрывая движение.

Известно, что эксплуатацию моста начали еще в 1965 году, с тех пор его состояние значительно ухудшилось, в частности, из-за растущей нагрузки за последние десятилетия.

Ремонт моста метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Как ремонт повлияет на движение транспорта

Сейчас на мосту Метро снизили пропускную способность для транспорта, в том числе тяжелых грузовых автомобилей. Ограничения движения могут повлиять на пробки на магистралях рядом, особенно в часы пик. Поэтому власти Киева советуют водителям выбирать альтернативные маршруты или ездить общественным транспортом.

Однако из-за работ коммунальный транспорт может задерживаться. Городские службы уже работают над тем, чтобы снизить дискомфорт для пассажиров.

Ремонт моста метро. Фото: Telegram/Виталий Кличко

Какие работы планируются на мосту Метро

Реставрация моста будет включать:

ремонт несущих конструкций для повышения их прочности и выносливости;

замену дорожного покрытия на современное, которое выдерживает интенсивную нагрузку;

обустройство защитных барьеров и модернизация пешеходной зоны;

интеграцию современных систем мониторинга состояния моста, которые позволяют следить в режиме реального времени.

Напомним, "Киевский метрополитен" объявил тендер на услуги при строительстве новых станций метро на Виноградаре. Там готовы выделить более 30 миллионов гривен.

Также мы писали, что в июне рухнула пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.