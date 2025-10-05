Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Что с бюджетом Киева на 2026 год и что с расходами — Витренко

Что с бюджетом Киева на 2026 год и что с расходами — Витренко

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 02:23
Депутат Витренко считает, что бюджет составляют кулуарно и закладывают в него сомнительные расходы
Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: КГГА

Бюджет Киева на следующий год нельзя назвать вполне прозрачным. Он составляется кулуарно и со странными расходами. Например, на Подольско-Воскресенский мост планируется снова потратить очередные средства.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Реклама
Читайте также:

Что не так с бюджетом Киева на 2026 год

Витренко выразил серьезные предостережения относительно процесса разработки бюджета столицы на следующий год. Он подчеркнул, что этот процесс происходит без должного привлечения депутатского корпуса.

Конкретно, депутат обратил внимание на сомнительные расходы, предусмотренные в проекте бюджета. На вышеупомянутый Подольско-Воскресенский мост планируется потратить еще 750 тысяч гривен, хотя его открывали уже шесть раз, отметил депутат.

А еще наблюдается отсутствие четкой информации о количестве льготных пассажиров, которым планируется выплачивать компенсацию проезда, и возможность закупки медицинского оборудования, которое может остаться на складах больниц.

Кроме того, депутат отметил, что потребности районных администраций в ремонте поврежденных зданий не были учтены в бюджете в полной мере. Согласно его информации, обращение районных администраций по финансированию ремонта было сокращено вдвое, что ставит под угрозу проведение необходимых работ.

"Они подали (запрос на финансирование, — ред.), а им ровно 50% порезали и сказали: "Вот вам 50%, ребята, дальше делайте, что хотите"", — отметил Витренко.

Депутат выразил надежду, что городские власти учтут его замечания и обеспечат более прозрачный и открытый процесс формирования бюджета Киева на 2026 год.

Напомним, Подольско-Воскресенский мост в столице наконец открыли в прошлом году. Его строили более 30 лет и потратили более 20 миллиардов гривен.

Также сообщалось, что Киевсовет блокирует распределение части средств из городского бюджета на Силы обороны. Причины заключаются в политических спорах, заявил Тарас Козак.

Киев мост КГГА Киевсовет бюджет столица
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации