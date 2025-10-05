Депутат Витренко считает, что бюджет составляют кулуарно и закладывают в него сомнительные расходы

Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Фото: КГГА

Бюджет Киева на следующий год нельзя назвать вполне прозрачным. Он составляется кулуарно и со странными расходами. Например, на Подольско-Воскресенский мост планируется снова потратить очередные средства.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Витренко выразил серьезные предостережения относительно процесса разработки бюджета столицы на следующий год. Он подчеркнул, что этот процесс происходит без должного привлечения депутатского корпуса.

Конкретно, депутат обратил внимание на сомнительные расходы, предусмотренные в проекте бюджета. На вышеупомянутый Подольско-Воскресенский мост планируется потратить еще 750 тысяч гривен, хотя его открывали уже шесть раз, отметил депутат.

А еще наблюдается отсутствие четкой информации о количестве льготных пассажиров, которым планируется выплачивать компенсацию проезда, и возможность закупки медицинского оборудования, которое может остаться на складах больниц.

Кроме того, депутат отметил, что потребности районных администраций в ремонте поврежденных зданий не были учтены в бюджете в полной мере. Согласно его информации, обращение районных администраций по финансированию ремонта было сокращено вдвое, что ставит под угрозу проведение необходимых работ.

"Они подали (запрос на финансирование, — ред.), а им ровно 50% порезали и сказали: "Вот вам 50%, ребята, дальше делайте, что хотите"", — отметил Витренко.

Депутат выразил надежду, что городские власти учтут его замечания и обеспечат более прозрачный и открытый процесс формирования бюджета Киева на 2026 год.

Напомним, Подольско-Воскресенский мост в столице наконец открыли в прошлом году. Его строили более 30 лет и потратили более 20 миллиардов гривен.

Также сообщалось, что Киевсовет блокирует распределение части средств из городского бюджета на Силы обороны. Причины заключаются в политических спорах, заявил Тарас Козак.