Главная Киев КГГА блокирует средства из бюджета на ВСУ — депутат Киевсовета

КГГА блокирует средства из бюджета на ВСУ — депутат Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 13:47
Тарас Козак рассказал о политических спорах в Киевсовете из-за Поворозника
Тарас Козак. Фото: Вечірній Київ

Киевсовет блокирует распределение части средств из городского бюджета на Силы обороны. Причина: политические споры из-за первого заместителя мэра Николая Поворозника.

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Голоса" Тарас Козак в эфире "Київського часу".

Читайте также:

В Киевсовете споры из-за скандала вокруг Поворозника

По словам Козака, две трети городских средств — это защищенные статьи, которые невозможно перераспределить, ведь это субвенции из государственного бюджета и другие обязательные расходы. В то же время треть бюджета все же может быть направлена на другие нужды, в том числе и оборонные.

"На сегодня Киев имеет дополнительные поступления в бюджет, и они не перераспределяются на нужды военных. Заблокирован процесс принятия решений. Причина одна: Киевсовет выразил недоверие первому заместителю мэра Виталия Кличко (мэра Николая Поворозника. — Ред.), однако Кличко его не уволил", — рассказал он.

Депутат рассказал, что сейчас можно перераспределить 6 миллиардов гривен дополнительных поступлений.

Напомним, 26 апреля в сети появились кадры с вечеринки, которую Поворозник устроил в День траура по погибшим в результате массированной вражеской атаки 24 апреля, которая унесла жизни 12 киевлян.

10 июня Поворознику выразили недоверие. Однако отстранили его от должности только 30 июня 2025 года, через два месяца после скандального банкета. Впоследствии оказалось, что он все же работает.

Виталий Кличко Киев деньги Киевсовет бюджет Силы обороны Украины
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
