Открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве - как он стал самым дорогим

Подольско-Воскресенский мост. Фото: Суспільне

В Киеве 1 декабря открыли Подольско-Воскресенский мост, который строили более 30 лет. За это время на него было потрачено более 20 миллиардов гривен.

Об этом рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко для Big Kyiv во вторник, 24 декабря.

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Подольско-Воскресенский мост

Витренко отметил, что за весь период строительства мостовой переправы было израсходовано более 20 миллиардов гривен, однако проблема с открытием так и не была решена.

"Мост, который должен был решить транспортные проблемы Киева, превратился в символ безответственности. Коррупционные скандалы и завышение стоимости материалов на каждом этапе строительства только усложняют ситуацию", — сказал он.

Депутат добавил, что общая стоимость проекта уже превысила полмиллиарда долларов, что сделало Подольско-Воскресенский мост самым дорогим в мире. Витренко отметил, что подобные объекты в Европе и Китае обходятся значительно дешевле.

Напомним, 1 декабря Подольско-Воскресенским мостом проехали первые автомобили. В то же время движение разрешено только для общественного транспорта и легковушек.

Известно, что строительство Подольского моста нанесло убытки на 3,5 миллиона гривен. Заместителю директора коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности.

20 декабря киевская прокуратура подала иск в Хозяйственный суд с требованием расторгнуть договор на строительство Подольско-Воскресенского моста из-за значительного роста стоимости проекта — с 4,3 миллиарда гривен в 2017 году до более 8,7 миллиарда на конец 2024 года.