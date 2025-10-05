Депутат Вітренко вважає, що бюджет складають кулуарно і закладають в нього сумнівні витрати

Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Фото: КМДА

Бюджет Києва на наступний рік не можна назвати цілком прозорим. Він складається кулуарно і з дивними витратами. Наприклад, на Подільсько-Воскресенський міст планується знову витратити чергові кошти.

Про це в етері "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Вітренко висловив серйозні застороги стосовно процесу розробки бюджету столиці на наступний рік. Він підкреслив, що цей процес відбувається без належного залучення депутатського корпусу.

Конкретно, депутат звернув увагу на сумнівні витрати, передбачені в проєкті бюджету. На вищезгаданий Подільсько-Воскресенський міст планується витратити ще 750 тисяч гривень, хоча його відкривали вже шість разів, зазначив депутат.

А ще спостерігається відсутність чіткої інформації щодо кількості пільгових пасажирів, яким планується виплачувати компенсацію проїзду, та можливість закупки медичного обладнання, яке може залишитись на складах лікарень.

Окрім того, депутат зауважив, що потреби районних адміністрацій у ремонті пошкоджених будівель не були враховані в бюджеті повною мірою. Відповідно до його інформації, звернення районних адміністрацій щодо фінансування ремонту було скорочено вдвічі, що ставить під загрозу проведення необхідних робіт.

"Вони подали (запит на фінансування, — ред.), а їм рівно 50% порізали й сказали: "От вам 50%, хлопці, далі робіть, що хочете"", — зазначив Вітренко.

Депутат висловив надію, що міська влада врахує його зауваження та забезпечить більш прозорий і відкритий процес формування бюджету Києва на 2026 рік.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст у столиці нарешті відкрили минулого року. Його будували понад 30 років і витратили понад 20 мільярдів гривень.

Також повідомлялось, що Київрада блокує розподілення частини коштів з міського бюджету на Сили оборони. Причини полягають у політичних суперечках, заявив Тарас Козак.