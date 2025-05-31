Возможно ли сейчас попасть в Чернобыль - подробности

Колесо обозрения в городе Припять. Фото: Роман Кошмал

Чернобыльская зона отчуждения до сих пор остается интересным местом для посещения. Однако, сейчас туризм в Чернобыле на паузе из-за полномасштабной войны России против Украины и минирования.

Об этом рассказывается в YouTube-проекте "Об'єктив Апокаліпсису".

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Как отмечает представитель Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Надежда Мудрик-Мочалова, сейчас туризм в Чернобыле — на паузе, в том числе и из-за заминированных россиянами территорий.

"По сути, туризма в Зоне отчуждения пока нет. И тому несколько причин. Главная — это российско-украинская война, и связанная с этим оккупация Зоны отчуждения в 2022 году", — объясняет Надежда.

А также добавляет, что в 2022 году российские оккупанты заминировали значительную часть территории Зоны отчуждения. И пока карты заминирований неизвестны.

"Поэтому по вопросам безопасности, и из-за близости границы с Беларусью, туризм — на паузе, к сожалению", — объясняет Надежда Мудрик-Мочалова.

Как сейчас попасть в Чернобыльскую зону отчуждения — детали

По словам представительницы Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения, для того, чтобы попасть сейчас в Чернобыль необходимо иметь аккредитацию Минобороны.

"Сейчас, чтобы попасть в Зону отчуждения нужно иметь аккредитацию Министерства обороны Украины или быть представителем иностранного представительства, аккредитованного в Украине.

Например, нужно быть послом, дипломатом, или атташе, в составе официальной делегации находиться. Если вы просто гражданин Украины или иностранец, и не имеете отношения ни к научной деятельности, ни к международным отношениям — тогда вам нужно ждать, когда возобновится туристическая деятельность в Зоне отчуждения", — ответила Надежда Мудрик-Мочалова.

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