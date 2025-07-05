Хищения в Киевзеленстрое — против 20 человек передали дела в суд

Заседание Киевсовета. Фото: кадр из видео

В отношении 20 человек из "Киевзеленстроя" направили 18 обвинительных актов в суд. Общая сумма ущерба составила 8,5 миллиона гривен.

Об этом говорится в расследовании "Наша справа".

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Начальник отделения Киевской городской прокуратуры рассказал, что хищение средств происходило на тендерных закупках по ремонту парков — на ремонте трех из них сумма убытков составила более 5 млн грн.

В расследовании говорится, что в 2024 году "Киевзеленстрой" потратил 543,1 млн грн на благоустройство города. Более половины из этих денег пошли на капремонт и реконструкцию парковых зон.

Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Киевсовета Андрей Витренко считает, что финансирование департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, которому и подчиняется "Киевзеленстрой", нерационально.

"Поймите, 2 миллиарда — на деревья и кусты, и 260 миллионов нет для того, чтобы переложить аварийные сети. Это вопрос приоритетов", — сказал Витренко.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении директору частного предприятия, который платил "откат" за победу в тендере "Киевзеленстроя".

Кроме того, мы писали, что команда топ-менеджеров "Киевзеленстроя" предстанет перед судом. Их обвиняют в создании преступной организации и систематическом получении взяток.