Шестой день атак РФ на Киев: есть погибшие и пострадавшие

Ликвидация последствий атак РФ по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 1 сентября Россия нанесла по Киеву массированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками, в результате чего погибли восемь человек и ещё пятеро получили ранения, в том числе трое детей. Наибольшее число жертв зафиксировано в Дарницком районе, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности объекты "Укрзализныци".

О последствиях атаки сообщили ГСЧС Украины в Киеве и председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев: погибли восемь человек

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что в результате ночной атаки России на столицу погибли восемь человек, еще пятеро пострадали, среди них — трое детей. Российские войска наносили удары по гражданской инфраструктуре и жилой застройке в нескольких районах города.

В Дарницком районе после попадания возникли пожары в двух местах. Спасатели сообщили о семи погибших, еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. По другому адресу взрывная волна травмировала двух человек, среди которых один ребенок.

В Голосеевском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. Пожар площадью 40 квадратных метров спасатели ликвидировали, один человек погиб.

В Соломенском районе в результате попадания беспилотника частично разрушен жилой дом. Сотрудники чрезвычайных служб спасли мужчину и извлекли из-под завалов женщину. Пострадавших передали медикам.

Пост ДСНС Києва. Скриншот: Facebook

Ликвидация последствий атак РФ по Киеву. Фото: ГСЧС Киева

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Киева

Ликвидация пожара в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Киева

В "Укрзализныце" сообщили о гибели сотрудников

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что одним из основных объектов атаки стало железнодорожное депо и другие объекты железнодорожной инфраструктуры в Киеве.

Он сообщил, что в результате баллистического удара погибли семь человек, шестеро из них были сотрудниками "Укрзализныци". Еще один сотрудник получил ранения и находится в больнице.

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Перцовский отметил, что десятки сотрудников успели укрыться. На месте атаки зафиксированы значительные разрушения, в частности полностью уничтожен цех. Спасатели также продолжали ликвидировать отдельные очаги возгорания.

Из-за последствий ударов на двух железнодорожных участках временно перекрыли движение. Впоследствии его восстановили.

"Но все это — ничто по сравнению с ужасной потерей коллег", — подчеркнул Перцовский, добавив, что представители компании оказывают поддержку семьям погибших и пострадавших сотрудников.

Сообщение Александра Перцовского. Скриншот: Facebook

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в прямом эфире Ранок.LIVE сообщил — Россия скорректировала тактику воздушных ударов по Киеву, активнее используя реактивные ударные беспилотники. Столица уже шестые сутки подряд подвергается атакам, которые, по оценкам экспертов, могут быть элементом стратегии противника, направленной на истощение украинской ПВО и поддержание постоянного давления на город.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября, по информации КМВА, последствия российской атаки на данный момент зафиксированы в Днепровском районе Киева. На одном из участков произошло возгорание на территории нежилого сектора, а в другом месте в результате вражеского удара загорелся жилой дом. Экстренные службы работают на местах, данные о возможных пострадавших уточняются.