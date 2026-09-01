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Головна Київ Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі

Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі

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1 вересня 2026 08:44
Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі
Ліквідація наслідків атак РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва

Росія вночі проти 1 вересня завдала по Києву масованого удару балістичними ракетами та безпілотниками, унаслідок чого загинули восьмеро людей і ще п’ятеро постраждали, серед них троє дітей. Найбільше жертв зафіксували в Дарницькому районі, також пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, зокрема об’єкти "Укрзалізниці".

Про наслідки атаки повідомили ДСНС України в Києві та голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ: загинули восьмеро людей

Головне управління ДСНС України у Києві повідомило, що внаслідок нічної атаки Росії на столицю загинули вісім людей, ще п’ятеро постраждали, серед них — троє дітей. Російські війська били по цивільній інфраструктурі та житловій забудові в кількох районах міста.

  • У Дарницькому районі після влучання виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники повідомили про сімох загиблих, ще одна людина у важкому стані перебуває в лікарні. За іншою адресою вибухова хвиля травмувала двох людей, серед яких одна дитина.
  • У Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Пожежу на площі 40 квадратних метрів рятувальники ліквідували, одна людина загинула.
  • У Солом’янському районі внаслідок влучання безпілотника частково зруйнований житловий будинок. Надзвичайники врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Постраждалих передали медикам.
Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі - фото 1
Допис ДСНС Києва. Скріншот: Facebook
Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі - фото 1
Ліквідація наслідків атак РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва
Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі - фото 2
Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Києва
Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі - фото 3
Ліквідація пожежі внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Києва

В "Укрзалізниці" повідомили про загибель працівників

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що одним із основних об’єктів атаки стало залізничне депо та інші об’єкти залізничної інфраструктури в Києві.

Він повідомив, що внаслідок балістичного удару загинули семеро людей, шестеро з них були працівниками "Укрзалізниці". Ще один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні.

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Перцовський зазначив, що десятки працівників встигли перейти до укриттів. На місці атаки зафіксовані значні руйнування, зокрема повністю знищений цех. Рятувальники також продовжували ліквідовувати окремі осередки займання.

Через наслідки ударів на двох залізничних перегонах тимчасово перекривали рух. Згодом його відновили.

"Але все це — ніщо поруч із жахливою втратою колег", — наголосив Перцовський, додавши, що представники компанії підтримують родини загиблих та постраждалих працівників.

Шостий день атак РФ по Києву: є загиблі та постраждалі - фото 4
Допис Олександра Перцовського. Скріншот: Facebook

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце в прямому ефірі Ранок.LIVE поділився — Росія скоригувала тактику повітряних ударів по Києву, активніше використовуючи реактивні ударні безпілотники. Столиця вже шосту добу поспіль потерпає від атак, що, за оцінками експертів, можуть бути елементом стратегії ворога, спрямованої на виснаження української ППО та підтримання постійного тиску на місто.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 1 вересня, за інформацією КМВА, наслідки російської атаки наразі зафіксували у Дніпровському районі Києва. На одній із локацій сталося займання на території нежитлового сектору, а в іншому місці внаслідок ворожого удару загорівся житловий будинок. Екстрені служби працюють на місцях, дані про можливих постраждалих уточнюються.

Київ Укрзалізниця ДСНС обстріли війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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