В Киеве дети насмехались над ТЦК во время спектакля - детали

Спектакль в школе. Фото: скриншот из видео

В одной из столичных школ ученики подготовили выступление на праздничное мероприятие, в котором насмехались над работниками ТЦК и унижали военных. Офицер ВСУ Виталий Саранцев заявил, что это свидетельствует о "серьезных проблемах" в обществе.

Об этом он написал в Facebook в понедельник, 17 февраля.

Читайте также:

Скандал в киевской школе

По словам военного, в школе № 309 в Киеве на мероприятии дети показали сцену избиения украинского военнослужащего. Он отметил, что это является симптомом симптомом серьезной проблемы.

"Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник. Как мы дошли до того, что мобилизация — необходимый шаг для выживания страны — стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий?" — написал он.

Саранцев считает, что это могло стать следствием нарратива среди взрослых о "преступном ТЦК", в то время как настоящие преступники сидят в Кремле. Он отметил, что одной из самых больших ошибок является подмена понятий.

"И если в головах украинских детей украинский военный — враг, а "утащить" ему — проявление героизма, то всем нам — огромная жирная "двойка", — добавил он.

Скриншот поста Саранцева

Что говорят в полиции

В полиции Киева отметили, что продолжается проверка по факту инцидента во время спектакля в школе. Соответствующую информацию правоохранители обнаружили в соцсетях.

"Сейчас сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами", — говорится в сообщении.

Кроме того, управление образования Дарницкой райгосадминистрации создало комиссию, которая должна дать оценку случаю.

Скриншот поста полиции

Напомним, недавно в Киеве группа подростков избила другого несовершеннолетнего в Оболонском районе.

Также в столице подростки избили 14-летнюю девочку, их нашли и назначили наказание.