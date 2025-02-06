Київська прокуратура розслідує побиття хлопця на Оболоні

Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

В Оболонському районі Києва група підлітків побила хлопця. Столичні правоохоронці розпочали досудове розслідування, встановлюються причетні до інциденту.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 6 лютого.

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Побиття на Оболоні

Сьогодні у соцмережах оприлюднили відео, на якому невідома група осіб, частина з яких одягнена в балаклави, б’є іншого хлопця. Столичні правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення усіх учасників події.

Напад на підлітка. Фото: прокуратура

Побиття підлітка. Фото: прокуратура

Оболонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків.

Попередня кваліфікація злочину — хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, днями на Оболоні підлітки побили 14-річну дівчинку, їх знайшли та призначили покарання.

Також ми писали, що у столичному трамваї пасажир побив підлітка перукарською бритвою через гучну музику.