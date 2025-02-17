У Києві діти насміхалися з ТЦК під час вистави — деталі

Вистава у школі. Фото: скриншот з відео

В одній зі столичних шкіл учні підготували виступ на святковий захід, у якому насміхалися з працівників ТЦК та принижували військових. Офіцер ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що це свідчить про "серйозні проблеми" у суспільстві.

Про це він написав у Facebook у понеділок, 17 лютого.

Читайте також:

Скандал у київській школі

За словами військового, у школі № 309 у Києві на заході діти показали сцену побиття українського військовослужбовця. Він наголосив, що це є симптомом серйозної проблеми.

"Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Як ми дійшли до того, що мобілізація — необхідний крок для виживання країни — став предметом висміювання на рівні шкільних заходів?" — написав він.

Саранцев вважає, що це могло стати наслідком наративу серед дорослих про "злочинний ТЦК", в той час як справжні злочинці сидять у Кремлі. Він зауважив, що однією з найбільших помилок є підміна понять.

"І якщо в головах українських дітей український військовий — ворог, а "втащити" йому — прояв героїзму, то всім нам — величезна жирна "двійка", — додав він.

Скриншот допису Саранцева

Що кажуть у поліції

У поліції Києва зазначили, що триває перевірка за фактом інциденту під час вистави у школі. Відповідну інформацію правоохоронці виявили у соцмережах.

"Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами", — йдеться у повідомленні.

Крім того, управління освіти Дарницької райдержадміністрації створило комісію, яка має надати оцінку випадку.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно у Києві група підлітків побила іншого неповнолітнього в Оболонському районі.

Також у столиці підлітки побили 14-річну дівчинку, їх знайшли та призначили покарання.