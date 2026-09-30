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Главная Киев Шуляк: Киеву нужно больше комиссий для фиксации разрушений

Шуляк: Киеву нужно больше комиссий для фиксации разрушений

Ua ru
30 сентября 2026 07:54
Эксклюзив
Шуляк призвала Киев увеличить количество комиссий по фиксации повреждений
Елена Шуляк. Фото: РБК-Украина

В Киеве необходимо увеличить количество комиссий, фиксирующих повреждения после российских ударов. Председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк заявила, что ежедневно получает обращения по поводу того, что специалисты не успевают выезжать на места попаданий.

Об этом она рассказала в эфире Вечер.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Шуляк призвала городские власти реагировать на проблему

По её словам, фиксация повреждений необходима для дальнейшего восстановления пострадавших объектов. В то же время в столице можно создавать дополнительные комиссии, а к их работе привлекать представителей общественных организаций.

"Жалоб очень много. Я думаю, что киевские власти это слышат, видят. Главное, чтобы они еще и реагировали на то, как эту проблему сегодня решить", — заявила Шуляк.

Она отметила, что законодательство позволяет включать до 30% представителей общественного сектора в состав таких комиссий. По словам Шуляк, в Киеве есть специалисты и общественные организации, которые готовы присоединиться к работе и помогать с фиксацией последствий российских ударов.

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Киев жилье компенсация Елена Шуляк дом
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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